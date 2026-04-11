logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pomiješana su mi osjećanja, pričali su mi o Vujoševću": Karlik Džouns progovorio o novom ugovoru u Partizanu

"Pomiješana su mi osjećanja, pričali su mi o Vujoševću": Karlik Džouns progovorio o novom ugovoru u Partizanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Karlik Džouns je poslije poraza Partizana od Žalgirisa pričao o novom ugovoru i Dušku Vujoševiću.

Karlik Džouns o novom ugovoru u Partizanu Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns ostaje u Partizanu. Produžio je ugovor sa klubom na još dvije godine i to je potvrdio i sam. Poslije poraza od Žalgirisa je pričao sa novinarima. Priznao je da su mu osjećanja pomiješana pošto je na tribinama bilo suza i dosta emocija zbog smrti Duška Vujoševića.

"Uzbuđen sam, konačno sam završio to. Uzbuđen sam što ću biti tu još dvije godine. Da budem tu sa porodicom. Bilo je dosta oscilacija, posebno ove godine sa povredom. Podržavali su me u najtežim trenucima u karijeri. Srećan sam što smo završili posao", rekao je Džouns.

Tada je priznao da mu nije baš svejedno.

"Osjećanja su malo pomiješana zbog Duška Vujoševića i cijele situacije. Želim da uputim saučešće njegovim najbližima. Srećan sam što sam tu još dvije godine."

"Pitao sam saigrače za Duška"

Nije Karlik imao priliku da upozna Duška Vujoševića, ali se raspitivao o njemu.

"Bilo je veoma emotivno, ali su naši navijači pokazali kakvi su, zajedno su se držali. Nisam Duška znao lično, nisam imao interakciju sa njim, ali su svi pokazali ljubav i koliko ga cijene. Pričao sam sa saigračima, ispričali su mi neke priče o njemu. To što su svi došli i pokazali ljubav sve govori."

"Ne znam šta je nedostajalo"

Pogledajte

02:20
Karlik Džouns izjava posle Žalgirisa
Izvor: MONDO
Na samom kraju pitali su novinari Karlika i da prokomentariše dešavanja na utakmici protiv Žalgirisa i kako je došlo do poraza.

"Ne znam šta je nedostajalo. Kada pogledamo snimke biće nam jasnije. Više su željeli pobjedu. Mi smo pravili dosta grešaka, ubili su nas skokom u napadu. Žalgiris je dobar tim. Mi moramo da budemo 'zaključani' svih 40 minuta da bismo ih pobijedili. Imaćemo veću šansu za pobjedu ako to budemo radili", završio je Džouns.

Tagovi

Karlik Džouns KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC