Karlik Džouns je poslije poraza Partizana od Žalgirisa pričao o novom ugovoru i Dušku Vujoševiću.

Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns ostaje u Partizanu. Produžio je ugovor sa klubom na još dvije godine i to je potvrdio i sam. Poslije poraza od Žalgirisa je pričao sa novinarima. Priznao je da su mu osjećanja pomiješana pošto je na tribinama bilo suza i dosta emocija zbog smrti Duška Vujoševića.

"Uzbuđen sam, konačno sam završio to. Uzbuđen sam što ću biti tu još dvije godine. Da budem tu sa porodicom. Bilo je dosta oscilacija, posebno ove godine sa povredom. Podržavali su me u najtežim trenucima u karijeri. Srećan sam što smo završili posao", rekao je Džouns.

Vidi opis "Pomiješana su mi osjećanja, pričali su mi o Vujoševću": Karlik Džouns progovorio o novom ugovoru u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Tada je priznao da mu nije baš svejedno.

"Osjećanja su malo pomiješana zbog Duška Vujoševića i cijele situacije. Želim da uputim saučešće njegovim najbližima. Srećan sam što sam tu još dvije godine."

"Pitao sam saigrače za Duška"

Nije Karlik imao priliku da upozna Duška Vujoševića, ali se raspitivao o njemu.

"Bilo je veoma emotivno, ali su naši navijači pokazali kakvi su, zajedno su se držali. Nisam Duška znao lično, nisam imao interakciju sa njim, ali su svi pokazali ljubav i koliko ga cijene. Pričao sam sa saigračima, ispričali su mi neke priče o njemu. To što su svi došli i pokazali ljubav sve govori."

"Ne znam šta je nedostajalo"

Pogledajte 02:20 Karlik Džouns izjava posle Žalgirisa Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Na samom kraju pitali su novinari Karlika i da prokomentariše dešavanja na utakmici protiv Žalgirisa i kako je došlo do poraza.

"Ne znam šta je nedostajalo. Kada pogledamo snimke biće nam jasnije. Više su željeli pobjedu. Mi smo pravili dosta grešaka, ubili su nas skokom u napadu. Žalgiris je dobar tim. Mi moramo da budemo 'zaključani' svih 40 minuta da bismo ih pobijedili. Imaćemo veću šansu za pobjedu ako to budemo radili", završio je Džouns.