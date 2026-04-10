"To je jasna poruka svim ostalim igračima": Penjaroja poslije poraza govorio o važnoj temi

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je o porazu Partizana od Žalgirisa, ali i ostanku Karlika Džounsa u timu i naredne sezone.

Partizan je poražen u Beogradskoj areni od ekipe Žalgirisa, a žal ostaje, ne samo zbog poraza, već i zbog činjenice da je eventualna pobeda mogla biti posvećena nedavno preminulom Dušku Vujoševiću. Poslije izgubljenog meča trener Partizana govorio je o legendarnom treneru, ali i o ostanku Karlika Džounsa, kao i Sterlingu Braun koji je vrlo malo minuta proveo na terenu.

"Prije svega, čestitam Žalgirisu. Mislim da su igrali bolje od nas i da su zaslužili pobjedu. Ovo je bila utakmica u kojoj je Žalgiris šutirao sa veoma dobrim procentima, posebno u prvom poluvremenu. Mislim da smo u drugom poluvremenu popravili odbranu, ali smo tokom cijele utakmice imali problema u napadu, posebno u igri pet na pet, odnosno u pozicionom napadu. Završili smo meč sa samo 11 asistencija, što nije uobičajeno za nas", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

"Takođe, promašili smo nekoliko lakih šuteva - sjećam se tri ili četiri situacije čistih polaganja, kao i otvorenih šuteva. Jasno je da naša igra u napadu večeras nije bila na dobrom nivou. Moramo da napredujemo i da se veoma dobro pripremimo za važnu utakmicu protiv Cedevite", analizirao je trener Partizana.

Tik poslije poraza Partizan je objavio da je klub potpisao ugovor i produžio saradnju sa Karlikom Džounsom. O značaju reprezentativca Južnog Sudana govorio je i Penjaroja.

"Veoma je važno za klub što postoji mogućnost da zadržimo jednog od najvažnijih igrača u Evroligi. Karlik je izuzetno važan igrač za Partizan, za navijače i za klub. To je ujedno i jasna poruka svim ostalim igračima da Partizan sljedeće sezone želi da se ravnopravno nosi sa svima."

Zašto je Sterling Braun igrao 15 minuta?

Penjaroja je govorio i o maloj minutaži Sterlinga Brauna. Igrač koji je u finišu sezone počeo da pronalazi formu, nije pokazao sjajnu utakmicu protiv Žalgirisa.

"Što se tiče Sterlinga, jasno je - danas je odigrao lošu utakmicu. U nekim prethodnim mečevima bio je na visokom nivou. Za nas je dodatni problem to što imamo više povrijeđenih igrača nego inače, jer se sa tim suočavamo tokom cijele sezone. Posebno sada, bez Džekirija, primorani smo da mijenjamo pozicije igračima i prilagođavamo uloge na terenu", rekao je Penjaroja.

Šta je Penjaroja rekao o Dušku Vujoševiću?

Kad je u pitanju atmosfera u Beogradskoj areni trener Partizana govorio je i o oproštaju na meču protiv Žalgirisa. Sve je proteklo u znaku Duška Vujoševića, baš kako je trebalo da bude.

"Atmosfera pred utakmicu, kao i tokom nje, bila je nevjerovatna. Mislim da je ovo bio veoma emotivan trenutak da se oda počast legendi Dušku Vujoševiću. Za mene je ovo bilo posebno i izuzetno iskustvo u ovakvoj situaciji."

