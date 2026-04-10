Karlik Džouns i zvanično je potpisao novi ugovor sa Partizanom, potvrdio je klub.

Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns produžio je ugovor sa Partizanom. Vijest je potvrdio klub poslije poraza od Žalgirisa. Crno-bijeli su napokon imali dobre vijesti za navijače Partizana, pošto se već duže vremena strahovalo da li će lider Parnog valjka ostati u Humskoj.

"Karlik Džouns potpisao je ugovor i nosiće dres Partizana i poslije aktuelne sezone", piše u objavi kluba.

Vidi opis Karlik Džouns potpisao novi ugovor - ostaje u Partizanu! Karlik Džons Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MNPRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Kako se kraj sezone bliži, tako se pitanje o Karliku Džounsu sve češće postavljalo. Reprezentativac Južnog Sudana uglavnom je imao isti odgovor, želja da ostane u klubu ne jenjava, ali nije bilo samo do lidera Partizana. Ipak, Karlik je javno isticao da su pregovori u toku, te je javnost imala gotovo potpun uvid u čitavu situaciju.

Na kraju, Partizan je riješio da poslije poraza od Žalgirisa i utakmice koja je protekla u znaku Duška Vujoševića, makar malo obraduje navijače Partizana. Klub je poslije susreta potvrdio da Karlik Džouns ostaje u klubu, a potpis najboljeg poentera Parnog valjka mogao bi da znači mnogo toga.

Jasno je da je povreda Karlika promijenila tok sezone crno-bijelih, ali sad kad je na terenu, njegov ostanak u klubu daje Grobarima pravo da se nadaju blistavoj budućnosti. Ekipa za narednu sezonu zasigurno će se graditi oko Karlika Džounsa, koji trenutno bilježi 15,6 poena, skoro tri skoka i 4,5 asistencija po meču, dok na terenu provodi nešto više od 28 minuta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!