Karlik Džouns potpisao novi ugovor - ostaje u Partizanu!

Dragan Šutvić
Karlik Džouns i zvanično je potpisao novi ugovor sa Partizanom, potvrdio je klub.

Karlik Džouns ostaje u Partizanu Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns produžio je ugovor sa Partizanom. Vijest je potvrdio klub poslije poraza od Žalgirisa. Crno-bijeli su napokon imali dobre vijesti za navijače Partizana, pošto se već duže vremena strahovalo da li će lider Parnog valjka ostati u Humskoj.

"Karlik Džouns potpisao je ugovor i nosiće dres Partizana i poslije aktuelne sezone", piše u objavi kluba.

Kako se kraj sezone bliži, tako se pitanje o Karliku Džounsu sve češće postavljalo. Reprezentativac Južnog Sudana uglavnom je imao isti odgovor, želja da ostane u klubu ne jenjava, ali nije bilo samo do lidera Partizana. Ipak, Karlik je javno isticao da su pregovori u toku, te je javnost imala gotovo potpun uvid u čitavu situaciju.

Na kraju, Partizan je riješio da poslije poraza od Žalgirisa i utakmice koja je protekla u znaku Duška Vujoševića, makar malo obraduje navijače Partizana. Klub je poslije susreta potvrdio da Karlik Džouns ostaje u klubu, a potpis najboljeg poentera Parnog valjka mogao bi da znači mnogo toga.

Jasno je da je povreda Karlika promijenila tok sezone crno-bijelih, ali sad kad je na terenu, njegov ostanak u klubu daje Grobarima pravo da se nadaju blistavoj budućnosti. Ekipa za narednu sezonu zasigurno će se graditi oko Karlika Džounsa, koji trenutno bilježi 15,6 poena, skoro tri skoka i 4,5 asistencija po meču, dok na terenu provodi nešto više od 28 minuta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Karlik Džouns

