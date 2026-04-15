logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lovernj na ivici suza zbog Vujoševića: "Pisao sam mu da se vraćam, ne znam da li je vidio"

Autor Dragan Šutvić
Žofri Lovernj je na ivici suza otkrio da je poslao Dušku Vujoševiću poruku o povratku u Partizan i da ne zna da li je on vidio.

Žofri Lovernj vratio se u Partizan, ugovor je potpisan do kraja sljedeće sezone i ponovo će biti u dresu voljenog kluba. Nažalost, na mečevima ga neće gledati Duško Vujošević koji je sahranjen 14. aprila. Priznao je francuski košarkaš da su mu zbog toga trenutno pomiješana osjećanja.

"Srećan sam mnogo, ali se u isto vrijeme osećam čudno zbog ovog trenutka.Tužan sam zbog Duleta, ali mislim da će Dule biti srećan zbog mene. Sumnjao sam da će se ovo ikada dogoditi, ali se desilo. Srećan sam i tužan u isto vrijeme", rekao je Lovernj, a prenosi "Mozzartsport".

Otkrio je i jedan nepoznat detalj, da je javio Dušku da će ponovo igrati za Partizan.

"Znao sam da nije dobro. Ipak, nisam očekivao da će se ovo dogoditi.Moja posljednja poruka njemu je bila da se vraćam u Partizan. Ne znam da li je pročitao", ispričao je Žofri na ivici suza dan pošto je nosio krst na sahrani čuvenog trenera.

"Pričao sam sa Vanjom i Penjarojom"

Pričao je francuski košarkaš potom i očekivanja koja ima od sebe i kako može da pomogne klubu.

"Pričao sam sa Marinkovićem i sa ljudima iz kluba. Znam da ne mogu da igram u Evroligi i ABA ligi, ali ću igrati u KLS zbog srpskog pasoša. Imam vremena da se uklopim. Dobro se osjećam, trenirao sam sa Megom. Trener Penjaroja očekuje od mene da se borim i dam maksimum. Moje ćerke su takođe srećne, živjećemo ovdje i poslije moje karijere. Biće mi drago da opet vidim navijače i da čujem dobro poznate pjesme."

Koga bi Žofri vratio u Partizan?

Dobio je Žofri i dosta zanimljivo pitanje na samom kraju. Koga bi vratio u Partizan da može?

"Ne znam... Ako postoji mogućnost, onda Bogdanovića, Lučića, Milosavljevića. Ne znam, mada mislim da ćemo biti samo Vanja i ja", zaključio je Lovernj.

Tagovi

Žofri Lovernj Duško Vujošević košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC