Đoan Penjaroja se oglasio poslije pobjede Partizana protiv Baskonije i pričao je o predstojećem derbiju i borbi za trofeje koja čeka crno-bijele u predstojećem periodu.

Izvor: MN PRESS

Partizan se pobjedom oprostio od Evrolige u tekućoj sezoni. Pobijedio je Baskoniju u Areni (97:79). Tako su crno-bijeli završili sa skorom 16-22 i na 15. mjestu na tabeli. Po završetku utakmice je Đoan Penjaroja pričao o raznim temama.

"Očigledno je da smo srećni jer smo završili evroligašku sezonu pobjedom. Mislim da je važno što je tim reagovao u posljednja dva-tri mjeseca u ovom takmičenju. Teško nam je da se takmičimo u ovom takmičenju, ali smo pokazali da smo potpuno drugi tim poslije mjesec dana i da možemo svakoga da pobijedimo. Završili smo sezonu na pravi način. To su dobre vijesti, vratili smo atmosferu u Areni i ponosan sam na moje igrače. Nije laka utakmica, Baskonija je ovdje došla u dobrom ritmu, opasan su tim, imaju ofanzivan tim, vole da se nadigravaju i teško je igrati odbranu protiv njih. Imaju visoke igrače koji su pokretljivi, nemaju jednog centra, mijenjaju 'petice', imaju one koji šire napad. Imali smo problem da branimo šut za tri poena u nekim momentima, ali smo igrali dobar meč, kontrolisali rezultat i dobra je pobjeda za nas", počeo je Penjaroja.

Vidi opis "Za mene je to obavezna stvar u Partizanu": Penjaroja otvorio dušu, hoće pobjedu protiv Zvezde u derbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 16 16 / 16

Priznao je da je i te kako ponosan na ekipu i način na koji su odigrali u drugom dijelu sezone.

"Naravno da sam ponosan na ekipu, mislim da smo odigrali dosta dobro. Nije bilo lako, kada smo došli atmosfera nije bila dobra, tim je igrao loše. Imali smo dosta problema sa povrijeđenim igračima, morali smo da promijenimo neke stvari. Momci su iz nedjelje u nedjelju napredovali, bili su bolji, igrali smo sve više zajedno na obje strane terena. U posljednja dva mjeseca smo igrali kao tim na obje strane terena, takmičili smo se protiv svih timova u ligi i za mene je to obavezna stvar. Da se takmičiš sa svima. Možeš da pobijediš ili izgubiš, jer je ovo teško takmičenje, ali na kraju je najvažnije da igraš srcem i da dobro igraš kod kuće i da naši navijači ponosni odu iz dvorane."

"Hoćemo pobjedu u derbiju"

Nema previše vremena za odmor pošto Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u abaligaškom derbiju. Meč se igra u nedjelju u Areni (19.30h) i crno-bijeli hoće pobjedu.

"Jasno je da nismo imali opciju u Evroligi da se takmičimo za plej-of ili plej-in. Ali, imamo cilj da se takmičimo do samog kraja, da se borimo, da bi osvojili titulu u ABA ligi moraš da se takmičiš u Evroligi. Nećeš imati šansu da osvojiš ABA ako se ne takmičiš u Evroligi. Imamo ABA i KLS, to su naši ciljevi, čeka nas meč u nedjelju protiv Zvezde. Svaki derbi je važan meč. Matematika je takva da će Zvezda završiti treća, mi imamo dvije opcije, da budemo prvi ako dobijemo i Dubai izgubi. Derbi je to, hoćemo da se spremimo i želimo da dobijemo meč. Poslije toga slijedi period koji mi je dosta čudan. Poslije šest mjeseci kada se igralo po dva meča u nedjelji, imamo oko tri nedjelje odmora. Moram da napravim plan za te nedjelje."

Na kraju je pričao o podršci navijača i o tome koliko mu to znači.

"Veoma je važna, za mene je velika čast biti trener u Partizanu. Svi treneri širom Evrope i svijeta žele da dožive ovakvu atmosferu koja je fantastična. Posebno kada su posebni, kada su uz tim .Kada sam tek došao nije bilo tako. Nevjerovatno je igrati u ovoj Areni sa ovim navijačima. Jasno je da su nam mnogo pomogli da pobjeđujemo i nadam se da ćemo se u narednim nedjeljama takmičiti za trofeje", zaključio je Penjaroja.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Ðoan Penjaroja o Karliku Džounsu u derbiju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)