Tajrik Džouns suspendovan: Bivši centar Partizana kažnjen zbog skandala

Bojan Jakovljević
Tajrik Džouns suspendovan je na tri utakmice u Grčkoj zbog nesportskog gesta i srednjeg prsta koji je pokazao u derbiju protiv Panatinaikosa.

Tajrik Džouns suspendovan je na tri utakmice u Grčkoj. Nekadašnji centar Partizana, koji sad nosi dres Olimpijakosa, neće moći da pomogne ekipi u narednim mečevima zbog nesportskog gesta. Napravio je haos na derbiju protiv Panatinaikosa.

Prilikom izlaska sa terena je pokazao srednji prst navijačima "zelenih" i sve to uhvaćeno je na jednom snimku. PAO se žalio čelnicima lige i sada je donijeta konačna odluka u vezi sa tim slučajem.

"Džouns je suspendovan na tri utakmice i moraće da plati novčanu kaznu od 30.000 evra zbog gesta koji vrijeđa navijače protivničkog tima", navodi se u saopštenju. Iz Olimpijakosa su tvrdili da je u stvari napravio slovo "V" kao pobjeda "victory" na engleskom, ali u to obrazloženje nisu povjerovali čelnici lige.

