Povrijedio se Tajrik Džouns: Bolna grimasa centra sluti na tešku povredu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Bivši košarkaš Partizana Tajrik Džouns povrijedio se u meču Olimpijakosa i AEK-a

ajrik Džouns povrijedio se u meču Olimpijakosa i AEK-a Izvor: Screenshot/Twitter/@sport24

Olimpijakos je ostvario pobjedu nad AEK-om u četvrtfinalu Kupa Grčke rezultatom 81:67, ali radost trijumfa je zasjenila povreda Tajrika Džounsa. Bivši igrač Partizana šepajući je napustio teren, te trijumf crveno-bijelih iz Pireja pomalo gubi na značaju, ako ovaj tim ostane bez centra koji je pokazao dobru formu u posljednje vrijeme.

Košarkaš kluba iz Pireja napustio je teren 13 minuta pre kraja zbog bolova u koljenu i više se nije vraćao u igru. Klub je ubrzo objavio saopštenje, ali nije precizirao ozbiljnost povrede. Medicinski tim Olimpijakosa morao je da reaguje i američkom centru pomogne da napusti teren, bolna grimasa je sve vrijeme bila na licu bivšeg igrača Partizana, te opravdano postoji strah od neke ozbiljnije povrede.

"Tajrik Džouns je osjetio nelagodnost u desnom koljenu i nije mogao da nastavi meč protiv AEK-a. Sutra će obaviti magnetnu rezonancu", kratko je objašnjeno u zvaničnom saopštenju Olimpijakosa.

Crveno-bijeli će se u borbi za finale sastati sa Marusijem, a o stanju Džounsa govorio je trener Jorgas Barcokas: "Nemam još nikakvih informacija. Otišao je u svlačionicu jer je osjetio bol u koljenu. Ne znam da li je povreda nastala sudarom koljeno na koljeno ili nečim drugim. Uskoro ću saznati detalje od ljekara", rekao je Barcokas.

Tagovi

Tajrik Džouns KK Olimpijakos košarka

