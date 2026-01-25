logo
Alarm u Olimpijakosu zbog Tajrika Džounsa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Američki centar Tajrik Džouns povrijedio se na utakmici u grčkom prvenstvu.

Povrijedio se Tajrik Džouns Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Doskorašnji centar Partizana Tajrik Džouns doživio je povredu na utakmici Olimpijakosa i Kolososa u grčkoj ligi. Do momenta povrede postigao je šest poena i pet skokova, ali je morao van terena u finišu prvog poluvremena.

Prilikom borbe za loptu nezgodno je doskočio, odmah je bilo jasno da neće moći da nastavi, a do klupe i potom svlačionice je otežano hodao.

Ostatak meča presjedio je na klupi, dok mu je desna noga bila u stezniku. Još uvijek nisu poznati detalji i čeka se procjena medicinskog tima.

Na ovoj utakmici dogodio se i jedan incident, pošto je Saša Vezenkov ušao u žestok sukob sa protivničkim igračem Andreasom Petropulosom. Bugarin je bio u klinču sa rivalom tokom borbe za loptu, on ga je gurnuo leđa, a onda je Vezenkovu pao mrak na oči.

Krenuo je na njega šakom, srećom ga nije zakačio, a onda su ih ostali akteri meča brzo razdvojili. Pogledajte kako se sve odigralo:

Olimpijakos je na kraju slavio rezultatom 98:85, a grčki crveno-bijeli i dalje imaju perfektan skor (15-0) i prvi su na tabeli ispred Panatinaikosa.

