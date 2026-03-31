logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grci bruje o potezu Tajrika Džounsa: Opet se zamjerio navijačima, kamere snimile šta im je pokazao

Bojan Jakovljević
0

Centar Olimpijakosa Tajrik Džouns gestikulirao je ka navijačima dok je napuštao teren poslije derbija.

Tajrik Džouns gestikulirao je ka navijačima Izvor: Basketballmaniacs_/X/Printscreen

Košarkaši Olimpijakosa i Panatinaikosa odigrali su još jedan vatreni derbi, a crveno-bijeli su upisali novuu pobjedu 101:94, i to u OAKA areni. Bilo je dosta trzavica na terenu, Tajler Dorsi i Kendrik Nan su isključeni još u prvom poluvremenu, a u Grčkoj se dan kasnije priča o gestu nekadašnjeg igrača Partizana Tajrika Džounsa.

Iako su tamošni mediji isprva prenijeli kako je Džouns uputio nesportski gest navijačima "zelenih", to zapravo nije slučaj. Tajrik je prstima pokazao znak "V" koji simbolizuje pobjedu njegovog tima.

U ovakvim okolnostima to je dodatno podgrijalo atmosferu, ali najnoviji snimak pokazuje da ništa nije bilo sporno.

Šta se desilo u derbiju?

Sudije su isključile Tajlera Dorsija i Kendrika Nana koji su bili najbolji pojedinci u prvom poluvremenu. Nan je napravio faul nad Dorsijem, da bi as Olimpijakosa burno reagovao i na kraju je umalo došlo do opšte tuče.

Prekid je trajao nekoliko minuta, došlo je do koškanja i ostalih igrača, a naravno da nije ništa moglo da prođe bez Matijasa Lesora. Ipak, derbi je nastavljen, ali su očekivano u prvom planu poslije haosa bile sudije i navijači. Žalili su se Ergin Ataman i Dimitris Janakopulos na dešavanja u OAKA areni, ali su na kraju morali da prihvate još jedan poraz ove sezone.

Tagovi

KK Olimpijakos KK Panatinaikos Tajrik Džouns

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC