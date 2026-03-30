Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

"Vidjećemo se 2035. na terenu": Janakopulos pobjesnio, pa opleo po sudijama, televiziji i Savezu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos nije bio zadovoljan rezultatom iu grčkom derbiju, pa se ponovo oglasio na društvenim mrežama

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ponovo se oglasio na društvenim mrežama, ovog puta poslije grčkog derbija koji je pripao Olimpijakosu (101:94). U susretu koji je bio intenzivan i koji je obilježila tuča igrača, i Janakopulos je imao šta da kaže, posebno na račun sudija, Saveza i televizije.

"Bez Huanča (Ernangomeza), (Džerijana) Grenta, (Nikosa) Rogavopulosa i (Najdžela) Hejs-Dejvisa i dalje igrate sa osmoricom igrača. Taj trenutak niste prikazali na ERT-u? Oh, ipak ga prikazujete. Ništa, ništa. Da li imate mišljenje o tome da li je bio faul? Nemate, zar ne? Državna grčka televizija je crveno-bijela. Naravno, nije bio flop, zar ne? Ne bi trebalo da gledam utakmice..."

"Suspenzija od prošle godine ističe za nekoliko dana, ako smo ovako počeli, vidjećemo se na terenu 2035", rekao je Janakopulos.

Nastavio je Janakopulos da iznosi stavove, pa je u narednoj objavi ironično spomenuo i da će Tajler Dorsi zbog isključenja morati da se izvini tri puta i da plati 1000 evra, dok za svoje igrače očekuje drastičnije kazne. Janakopulos je nastavio sa sarkaznom, pa je dodao i da će OAKA biti zatvorena za nekoliko mečeva, a da će Kendrik Nan biti suspendovan.

Napetost na grčkom derbiju počela je zbog sukoba Tajlera Dorsija i Kendrika Nana. Iako je Džedi Osman odmah pritrčao da razdvoji košarkaše, sukob je nastavljen, pa su se i ostali igrači na terenu priključili.

