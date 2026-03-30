Potpuni haos i prekid derbija u Grčkoj: Tuča, dva isključenja i Lesor koji je htio da se bije

Potpuni haos i prekid derbija u Grčkoj: Tuča, dva isključenja i Lesor koji je htio da se bije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Potpuni haos na grčkom derbiju u Atini, sudije su isključile Kendrika Nana i Taljera Dorsija prije poluvremena meča Panatinaikosa i Olimpijakosa.

Sukob na utakmici Panatinaikos Olimpijakos Izvor: Printscreen/EurohoopsTurkey

Panatinaikos i Olipmijakos igraju derbi u šampionatu Grčke i tamo je dosta tenzija i nastao je pravi haos. Pred kraj prvog poluvremena došlo je do fizičkog obračuna između Kendrika Nana i Tajlera Dorsija. Živce je izgubio i Matijas Lesor koji je htio da se bije.

Do haosa je došlo poslije faula koji je Nan napravio na Dorsiju, to je iznerviralo košarkaša Olimpijakosa koji ga je odgurnuo, pa je došlo do "sudara glavama" i razmjene riječi koje su vrlo vjerovatno bile agresivne i sa jedne i sa druge strane.

Pojedini igrači su se umiješali i krenuli da ih razdvajaju, ali među njima nije bio Lesor. Snažni centar je htio da se bije sa Dorsijem, pa je Džedi Osman morao da ga skloni sa strane. Sudije su poslije toga odlučile da gledaju snimak i da vide šta se desilo.

Na kraju su donijeli odluku da isključe dvojicu protagonista, pa tako Nan i Dorsi neće igrati u drugom poluvremenu. Na pauzi je Olimpijakos vodio sa 60:44. PAO će morati bez svog najboljeg igrača da traži preokret.

