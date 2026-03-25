Panatinaikos ekspresno otpustio ljutog Amerikanca: Brisao slike na Instagramu, a porodica javno napala klub

Panatinaikos ekspresno otpustio ljutog Amerikanca: Brisao slike na Instagramu, a porodica javno napala klub

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Američki centar Rišon Holms više nije centar Panatinaikosa i tako je završena veoma neprijatna epizoda u klubu

Panatinaikos otpustio Rišona Holmsa

Američki košarkaš Rišon Holms napustio je Panatinaikos, nakon što je zaratio sa klubom. Poslije javnih kritika Ergina Atamana na jednoj utakmici grčkog prvenstva, dugogodišnji NBA centar je pokazao nezadovoljstvo i obrisao sve slike u Panatinaikosu sa Instagrama, a sada je i zvanično došao kraj toj saradnji. Imao je ugovor na dvije godine, uz opciju odlaska u NBA u ljeto 2026.

"Panatinaikos saopštava da je raskinut ugovor sa Rišonom Holmsom. Želimo mu sve najbolje u životu i karijeri. Rišone, hvala ti", kratko je navedeno u klupskom saopštenju.

Holms je drugi centar koji je napustio Panatinaikos u prethodnom periodu, jer je i Omer Jurtseven otišao u NBA kada je postalo izvjesno se oporavljeni Matijas Lesor vraća na teren. 

Holms je postizao po 5,9 poena u Evroligi i hvatao 4,3 skoka, a zbog Atamanovih prozivki oglasila se i njegova majka.

Povrh toga, Holmsova partnerka je javno pokazivala ljutnju zbog tretmana koji je imao kod Atamana. Ona je javno pisala da je sramota da klub javno "proziva" svoje igrače. 

