Ergin Ataman je ovako nadmudrio Sašu Obradovića: Turčin otkrio šta je bilo ključno da Zvezda padne

Goran Arbutina
0

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman analizirao je utakmicu protiv Crvene zvezde u 32. kolu Evrolige.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman iznio je svoje viđenje utakmice protiv Crvene zvezde u Atini, koju su pobijedili nakon što su nadoknadili -12 iz treće četvrtine. Pored Kendrika Nana, on je istakao važne uloge Najdžela Hejsa Dejvisa i Huanča Ernangomeza.

Gledali smo sjajan meč vrijedan plej-ofa, ali izabranici Saše Obradovića nisu imali snage da odigraju sve četiri četvrtine istim intenzitetom. Koncentracija je opala u posljednjoj četvrtini, što su igrači Panatinaikosa znali da iskoriste.

Ataman je na konferenciji otkrio šta je bio problem u prvom poluvremenu. "U prvom poluvremenu smo imali veliki problem da zauatavimo Kodija Milera-Mekintajera. Imao je osam asistencija u prvom poluvremenu, uz sedam poena. Nismo ga dobro branili, nismo dobranili pik en rol, nismo kontrolisali ofanzivni skok", rekao je Turčin.

Njegov tim je u nastavku zaigrao mnogo bolju odbranu, a kada su konačno ušli neki šutevi, bilo je lakše razmišljati o pobjedi. Istakao je defanzivnu partiju Ernangomeza koji je u samom finišu pogodio i jednu ključnu trojku.

"Situacija je bila drugačija u drugom poluvremenu, u trećoj četvrtini smo igrali jako dobru odbranu, u napadu smo sve promašili u prvih osam minuta. Promašivali smo šuteve, gubili smo lopte. Na startu poslednje dionice ponovo smo zaigrali bolju odbranu, konačno smo pronašli šut i počeli da pogađamo. Nan i Hejs-Dejvis su pronašli ritam, Rogavopulos nam je dao više opcija u napadu. Slukas je takođe dobro razigravao ekipu, ali kada smo igrali Hejsom Devisom i Ernangomezom na četiri i pet igrali smo pokretljivu odbranu, pogotovo Ernangomez. Onda su došli Nanovi šutevi i stigli smo do jako važne pobjede za nas", rekao je Ataman.

Poslije ove pobjede Panatinaikos je sada osmi na tabeli, dok je Crvena zvezda pala sa šeste na devetu pozciju.

