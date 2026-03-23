Izbačen iz tima poslije svađe sa Erginom Atamanom: Turčin ga uvrijedio, pa se naljutio zbog reakcije

Rišon Holms neće biti u sastavu Panatinaikosa za utakmicu protiv Dubaija u Evroligi.

Ergin Ataman je pred kamerama isprozivao Rišona Holmsa zbog nezalaganja na terenu. Između ostalog je rekao "da on spava na parketu". Te riječi se nisu dopale američkom košarkašu i njegovoj porodici, a turski stručnjak je izgleda odlučio da "trenira strogoću" nad njim pa ga je izbacio iz tima.

Od te sporne utakmice protiv AEK-a u Atini je sklonjen. Nije igrao ni protiv Crvene zvezde u Evroligi ni protiv Panioniosa u domaćem šampionatu. Sada su stigle informacije da neće biti u timu ni u Sarajevu za utakmicu sa Dubaijem u elitnom takmičenju.

Šef struke Panatinaikosa izgleda ne računa na Amerikanca, a da li će doći do pomirenja između "zaraćenih strana".

Reagovale Holmsova žena i majka

Nisu se riječi Ergina Atmaan dopale ni Holmsu, a ni njegovim najbližima. Prvo je reagovala njegova žena, pa onda i njegova majka koja se javila iz Amerike i rekla da neće dozvoliti da "bilo ko ubije duh njenog sina".

"Čvrste organizacije stoje iza svojih igrača. Preuzimanje odgovornosti je dio igre, ali poštovanje i podrška trebalo bi uvijek da budu na prvom mjestu. Organizacija koja javno prozove svoje igrače umjesto da ih podrži je sramota, a ne porodica", objavila je ona, naglasivši riječ "sramota". To je napisala na Instagramu, pa je ubrzo obrisala.

