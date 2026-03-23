Izbačen iz tima poslije svađe sa Erginom Atamanom: Turčin ga uvrijedio, pa se naljutio zbog reakcije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Rišon Holms neće biti u sastavu Panatinaikosa za utakmicu protiv Dubaija u Evroligi.

Izbačen iz tima poslije svađe sa Erginom Atamanom: Turčin ga uvrijedio, pa se naljutio zbog reakcije

Ergin Ataman je pred kamerama isprozivao Rišona Holmsa zbog nezalaganja na terenu. Između ostalog je rekao "da on spava na parketu". Te riječi se nisu dopale američkom košarkašu i njegovoj porodici, a turski stručnjak je izgleda odlučio da "trenira strogoću" nad njim pa ga je izbacio iz tima.

Od te sporne utakmice protiv AEK-a u Atini je sklonjen. Nije igrao ni protiv Crvene zvezde u Evroligi ni protiv Panioniosa u domaćem šampionatu. Sada su stigle informacije da neće biti u timu ni u Sarajevu za utakmicu sa Dubaijem u elitnom takmičenju.

Šef struke Panatinaikosa izgleda ne računa na Amerikanca, a da li će doći do pomirenja između "zaraćenih strana".

Reagovale Holmsova žena i majka

Nisu se riječi Ergina Atmaan dopale ni Holmsu, a ni njegovim najbližima. Prvo je reagovala njegova žena, pa onda i njegova majka koja se javila iz Amerike i rekla da neće dozvoliti da "bilo ko ubije duh njenog sina".

"Čvrste organizacije stoje iza svojih igrača. Preuzimanje odgovornosti je dio igre, ali poštovanje i podrška trebalo bi uvijek da budu na prvom mjestu. Organizacija koja javno prozove svoje igrače umjesto da ih podrži je sramota, a ne porodica", objavila je ona, naglasivši riječ "sramota". To je napisala na Instagramu, pa je ubrzo obrisala.

Zvižduci za Atamana i Tursku
