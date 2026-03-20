Uživo, Panatinaikos - Crvena zvezda: Kodi Miler-Mekintajer razbija PAO u Atini

Crvena zvezda gostuje Panatinaikosu u meču 32. kola Evrolige.

Meč sa Panatinaikosom ima ogroman značaj, posebno zbog rezultata mečeva koji su odigrani u četvrtak. Gostovanje ekipi Ergina Atamana večeras u dvorani "OAKA" (20.15) je od velike važnosti. Pobjeda u Atini odbila bi nalet mnogih klubova i praktično zagarantovala najmanje plasman u plej-in, dok bi poraz unio nove nemire i komplikacije.

Zvezda je trenutno na šestoj poziciji sa skorom 18-13, uz podsjećanje da prvih šest ekipa ide direktno u plej-of i da se timovi od 7. do 10. mjesta bore za doigravanje kroz plej-in. Pokušaće ekipa Saše Obradovića da uradi sve što može da ostane u gornjem dijelu tabele. Ispred su Real, Hapoel i Valensija koji imaju po dvije pobjede više, tako da Zvezda mora da gleda kako da odbije nalet ekipa koje su ispod.

Monako i Barselona su na 18-14, Žalgiris i Panatinaikos su na 17-14, dok su "ispod crte" Dubai i Armani (16-15). Pobjeda protiv ekipe Ergina Atamana bi i te kako pomogla da se situacija "učvrsti" i da se napravi ogroman korak ka plej-ofu. Žargonski rečeno, ovo je meč u kom pobjeda važi duplo i to dobro znaju i crveno-bijeli.