Uživo, Panatinaikos - Crvena zvezda: Kodi Miler-Mekintajer razbija PAO u Atini

Crvena zvezda će imati veoma težak zadatak na gostovanju Panatinaikosu u Evroligi.
Crvena zvezda gostuje Panatinaikosu u meču 32. kola Evrolige.
Meč sa Panatinaikosom ima ogroman značaj, posebno zbog rezultata mečeva koji su odigrani u četvrtak. Gostovanje ekipi Ergina Atamana večeras u dvorani "OAKA" (20.15) je od velike važnosti. Pobjeda u Atini odbila bi nalet mnogih klubova i praktično zagarantovala najmanje plasman u plej-in, dok bi poraz unio nove nemire i komplikacije.
Zvezda je trenutno na šestoj poziciji sa skorom 18-13, uz podsjećanje da prvih šest ekipa ide direktno u plej-of i da se timovi od 7. do 10. mjesta bore za doigravanje kroz plej-in. Pokušaće ekipa Saše Obradovića da uradi sve što može da ostane u gornjem dijelu tabele. Ispred su Real, Hapoel i Valensija koji imaju po dvije pobjede više, tako da Zvezda mora da gleda kako da odbije nalet ekipa koje su ispod.
Monako i Barselona su na 18-14, Žalgiris i Panatinaikos su na 17-14, dok su "ispod crte" Dubai i Armani (16-15). Pobjeda protiv ekipe Ergina Atamana bi i te kako pomogla da se situacija "učvrsti" i da se napravi ogroman korak ka plej-ofu. Žargonski rečeno, ovo je meč u kom pobjeda važi duplo i to dobro znaju i crveno-bijeli.
POLUVRIJEME - 41:48!
Matijas Lesor je napravio faul u napadu, a Crvena zvezda fantastično iskoristila posljednjih 19 sekundi u drugoj dionici. Kodi Miler-Mekintajer nije uspio da pogodi, ali je pokupio loptu nakon promašaja i u posljednjoj sekundi ubacio flouter za ogromnih sedam poena prednosti.
20' - Opet je +5, 41:46!
Na jednoj strani precizan je bio Matijas Lesor sa linije za slobodna bacanja, na drugoj Hasijel Rivero nakon magične asistencije Kodija Miler-Mekintajer. Plej Crvene zvezde već ima osam asistencija na ovoj utakmici, za 13 minuta na parketu.
19' - Presing Zvezde, 39:41!
Pogodio je Čima Moneke dva slobodna bacanja za pet poena prednosti, ali je Zvezda zatim krenula u presing koji je skupo plaćen. Primljena trojka znači da ćemo gledati egal u samoj završnici druge četvrtine. Pogodio je Hejs-Dejvis, najveće pojačanje koje je Panatinaikos doveo u toku sezone.
18' - Grent, 34:38!
Jeftino je Crvena zvezda primila poene u ovom napadu, nakon što nije iskoristila dobru priliku da dodatno uveća prednost. Džerijan Grent je imao auto-put do koša i iskoristio ga je kako bi zakucao. Prije toga je Čima Moneke promašio treće od tri slobodna bacanja, a Kodi Miler-Mekintajer još jedan šut za tri poena.
16' - Nvora, 30:36!
Au, koliko je važnu trojku preko Kendrika Nana pogodio Džordan Nvora. Na prethodne tri utakmice nije postigao nijednu, pa je ova posebno značajna. Zvezdi je neophodan njegov doprinos večeras.
15' - Tajm-aut, 30:33!
Četiri uzastopna poena Panatinaikosa, velika greška Nikole Kalinića nakon što je odigrao sjajnu odbranu i lopta koja je ispala iz obruča nakon pokušaja za tri Semija Odželeja uticali su na Sašu Obradovića da zatraži tajm-aut. Grčki tim je prišao na samo tri poena zaostatka, nakon što je Zvezda imala i maksimalnih devet razlike.
14' - Bolomboj, 26:33!
Spektakularan ritam meča u Atini, gdje se igra atomska košarka u ovom momentu. Crvena zvezda čuva sedam poena prednosti koje je imala i na kraju prve dionice, a sada je do koša stigla zakucavanjem Džoela Bolomboja koji već ima osam poena i četiri skoka.
11' - Raste prednost, 20:29!
Nakon velike borbe pod košem Džoel Bolomboj je iznudio dva slobodna bacanja, a onda i pogodio oba puta.
Kraj prve četvrtine - 20:27!
Pojavio se Džared Batler u posljednjem minutu prve dionice, a onda u dva uzastopna napada pogodio dvije trojke i napravio Crvenoj zvezdi sedam poena prednosti nakon prve četvrtine. Fantastični potezi Zvezdinog beka, ali i veoma konfuzne odluke igrača Panatinaikosa u odbrani.
9' - Vodi PAO, 20:19!
Nevjerovatan prodor Kendrika Nana i poeni u punom reketu Crvene zvezde, za prednost grčkog tima. Veliki je majstor američki košarkaš.
7' - Tajm-aut, 15:17!
Televizijski tajm-aut, jer se do sada igralo u nevjerovatnom ritmu i nije bilo većih prekida meča između Panatinaikosa i Crvene zvezde. Srpski tim djeluje veoma potentno u napadu, prije svega zahvaljujući neverovatnoj partiji plejmejkera Miler-Mekintajera. Kodi nakon sedam minuta meča ima pet poena i pet asistencija!
6' - Loše odluke Zvezde, 13:13!
Nekoliko velikih grešaka košarkaša Crvene zvezde na oba kraja terena i Panatinaikos je ponovo tu, u egalu. Iako je od početka momenta odbrana Zvezde djelovala odlično, posljednjih nekoliko napada to nije slučaj pa su primljeni i neki veoma laki poeni.
4' - Dobro trči Zvezda, 6:11!
Trojka Kodi Miler-Mekintajera, pa polaganje Džordana Nvore i to nakon što je nekoliko sekundi ranije "zalijepio" Matijasa Lesora, omogućili su Crvenoj zvezdi opipljivih pet poena prednosti.
3' - Pogađa Rivero, 6:6!
Nakon serije košarkaša Panatinaikosa, u listu strelaca upisuje se i Hasijel Rivero koji je na terenu prvi put od septembra kada se teško povredio .
2' - Mini-serija Zvezde, 2:4!
Nakon što je Džedi Osman pogodio sa slobodnih bacanja, Džordan Nvora i Čima Moneke su se upisali u strijelce. Nvora je to uradio nakon teškog prodora, a Moneke nakon sjajne odbrane nad Osmanom posle koje su crveno-bijeli imali kontru 5 na 4 i lako je realizovali.
1' - Zvezda počela promašajima, 0:0!
Prvo je za tri poena šutirao Čima Moneke i nije bio precizan, a nakon što je Hasijel Rivero uhvatio loptu oprobao je šut sa distance i Kodi Miler-Mekintajer. Ni on nije pogodio za tri poena, pa je Zvezda ostala na nuli nakon prvog napada. Prije toga ni Panatinaikos nije uspio da stigne do poena.
Sastavi
Panatinaikos: Šorts, Kalaicakis, Osman, Slukas, Hejs Dejvis, Rogavopulos, Grent, Nan, Lesor, Farid, Ernangomez, Mitoglu.
Crvena zvezda: Miler Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos.
Prvi meč u sezoni!
Crvena zvezda i Panatinaikos su u prvom dijelu sezone igrali u Beogradu, a srpski tim bio je ubjedljiv - 86:68. Crveno-bijeli su tada dominirali protiv grčkog predstavnika i tokom prvih 30 minuta su potpuno razbili protivnika! Imala je Zvezda u više navrata i ogromnih 28 poena prednosti, prije nego što je Panatinaikos u posljednjoj dionici ublažio poraz.
U poraženom timu Kostas Slukas je ubacio 16 poena i bio najefikasniji na meču, a pratili su ga Džedi Osman sa 14 i Nikolaos Rogavopulos sa 12 poena. Kod Crvene zvezde, koja je fantastično rasporedila svoje poene, Kodi Miler-Mekintajer i Čima Moneke su postigli po 14 poena, Ognjen Dobrić je dodao 10, a Džered Batler, Ebuka Izudnu i Donatas Motiejunas zaustavili su se na osam ubačenih poena.
Igra Hasijel Rivero!
Nakon gotovo pola godine pauze, Hasijel Rivero u konkurenciji za tim Crvene zvezde. On se povredio još dok je trener bio Janis Sferopulos i nikada nije igrao meč za Sašu Obradovića.
Zvezda htjela igrača Panatinaikosa?
Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je o interesovanju srpskog kluba za jednog od najboljih igrača Evrolige u prethodnoj sezoni. On je izabrao Panatinaikos u kojem nije mogao da zablista, pa je pozajmica u Beograd možda bila najbolja opcija za sve.
Tabela
Ovako stoje stvari u Evroligi, na polovini 32. kola:
Standings provided by Sofascore
Dobro došli!
Košarkaši Panatinaikosa i Crvene zvezde odigraće jedan od najvažnijih mečeva tekuće runde u Evroligi - pobjednik će biti blizu da ostvari svoje ciljeve, a poraženi u dosta težoj situaciji da stigne među šest najboljih timova prije kraja ligaškog dijela takmičenja.