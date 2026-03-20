"Falio nam je igrač, možda smo baš njega htjeli": Ni Saša Obradović ne zna šta se kuvalo u Crvenoj zvezdi

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je o Fajnal-for ambicijama pred utakmicu sa ekipom Panatinaikosa i usput se osvrnuo na glasine.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je na mnoge teme u razgovoru za "Sportal.gr" i između ostalog se osvrnuo na glasine da je postojala šansa da Ti Džej-Šorts jesanas dođe na pozajmicu. Srpski stručnjak nije želio da daje velika obećanja, posebno pred meč sa ekipom Panatinakosa u Atini koja je na programu u petak od 20.15.

Obradović vjeruje u svoju grupu momaka i povlači paralelu sa svojim mandatom u Monaku sa kojim je ostvario najveći trenerski uspjeh - plasman na Fajnal-for Evrolige.

"Mislim da nam ide dobro. Igramo kvalitetnu košarku. Tim je u dobrom stanju, ali u ovoj nepredvidivoj ligi ništa nije lako... Nema laganih utakmica, pa ni prave prednosti domaćeg terena, jer favoriti često padaju. Za nas je ključno da zadržimo ovaj ritam, bez obzira na pobjede ili poraze. Ova ekipa ima karakter. Našao sam igrače koji su veoma povezani - dobar miks šampiona, ambicioznih momaka i veterana. Pitanje je kako stići do samog kraja, ali vjerujem da će, kao i kod drugih, presuditi zdravstveni bilten", rekao je Obradović i dodatno pojasnio:

"Slično sam uradio i u Monaku - sistemi su suštinski isti. Čak i kad sam igrao protiv njih, znao sam šta me čeka. Vremenom sam pronašao prave uloge igračima i stavio ih u zonu komfora. Recimo, Džordan Nvora nije imao najbolju sezonu u Efesu, Ebuka Izundu je napravio veliki iskorak. Igračima sa NBA iskustvom treba vremena da prihvate evropsku realnost. Imali smo situaciju sa Jago dos Santosom koji je bio van tima pa se vratio... nije bilo lako."

Da li je Zvezda tim za Fajnal-for? "Mnogi nas vide tamo. Ali većina naših igrača nema to iskustvo. U poređenju sa onim Monakom, samo je par momaka znalo kako je tamo. Imamo potencijal, ali mnogo faktora će odlučiti."

Odnos sa Čimom Monekeom

Čima Moneke ima potpuno drugu ulogu nego što je imao u Monaku i odnos trener-igrač je mnogo bolji, što je evidentno na terenu.

"Da, treba prihvatiti razlike. On zna da smo drugačiji, ali je prihvatio mnoge moje sugestije. On mora da bude svoj, ne možeš ga zaustaviti. Nekad tražim od njega da bude smireniji kako bi se fokusirao, ali on donosi ogromnu energiju. Njegova uloga u Monaku se ne može porediti sa ovom koju ima sada."

Zašto to nije funkcionisalo u Monaku? "Nije da nije funkcionisalo, nego sam morao da donosim odluke. Imao sam gužvu na toj poziciji uz Džarona Blosomgejma. Gledaš ko se s kim bolje uklapa. Njegov odlazak nije bio moja odluka."

Ima li istine za Ti Džej Šortsa?

Osvrnuo se na spekulacije da je Zvezda jesenas tražila Ti Džej Šortsa na pozajmicu. Ostao je zakopčan trener Zvezde na ovu temu, ali nije ni demantovao glasine.

Ti Džej Šorts

"Možda. Nisam to čuo lično, ali agenti uvijek "opipavaju" tržište. Kada smo imali povrede, trebala nam je dopuna, ali ne znam šta se kuvalo u pozadini. On je impresivan igrač, ali cijeli tim mora da se podredi njegovom stilu igre."

Dao je svoje mišljenje o sastavu Panatinaikosa. "Kada im fali neka zvijezda, drugi "iskoče". To je najteže za skauting. Imaju uspone i padove, a povrede asova poput Nana otežavaju posao. Bolje je kada se odgovornost podijeli. Oni su veliki klub i naći će put, ali ja gledam samo svoja posla."

