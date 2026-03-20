"Nemojte to da radite": Panatinaikos se oglasio pred Zvezdu, ništa ne prepuštaju slučaju

Panatinaikos je objavio jasne upute za navijače pred meč 32. kola i posebno naglasio da huliganstvu nema mjesta u OAKA areni.
Košarkaši Panatinaikosa dočekuju ekipu Crvene zvezde u 32. kolu Evrolige, a OAKA arena je rasprodana do posljednjeg mjesta, kao i za većinu utakmica atinskih zelenih ove sezone. Zbog prijateljstva grčkih i srpskih crveno-bijelih, domaćin se oglasio kako bi apelovao navijače da se uzdrže od bilo kakvih ispada i navijaju fer i sportski.
Ulog je nikad veći, mjesta u doigravanju, pa se očekuje vatrena atmosfera na tribinama. Poznati su navijači Panatinakosa kao jedni od najvatrenijih, pa su iz kluba objavili saopštenje i upozorenje nekoliko sati pred početak meča.
Osim formalnih informacija oko ulaska navijača u dvoranu, pristalicama je poručeno da meč mora proći bez incudenata, kako ne bi bili u riziku od novih kazni.
"Podržite nas tim samo glasom. Laseri, dimne bombe i vatromet su strogo zabranjeni. Kršenje će rezultirati strogim sankcijama i kaznama iza zatvorenih vrata. Vlasnici karata pored terena moraju biti posebno oprezni i ne ometati vođenje utakmice", navodi se u saopštenju i dodaje:
Postavljanje transparenata ili znakova političke, verske ili ideološke prirode, kao i bilo kakva vrsta uvredljivog, rasističkog ili seksističkog sadržaja, nije dozvoljeno. Navijačima nije dozvoljeno da ulaze na stadion sa hranom, pićem ili kafom iz bezbjednosnih i komercijalno-političkih razloga".
Zabranjeni predmeti:
Kacige za motocikle
Flaše (vode ili drugih tečnosti)
Zapaljivi materijali
Oštri predmeti
Bilo koji uređaj koji se može opasno koristiti
Μήνυμα προς τους φιλάθλους μας— Panathinaikos BC (@Paobcgr)March 20, 2026
Μία ακόμα SOLD OUT αναμέτρηση στο σπίτι μας, σας περιμένει!
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 18:15 για τη σημερινή αναμέτρηση (20/03, 21:15).
Γεμίζουμε το γήπεδο, στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας, και…
Važeći zakon predviđa stroge i trenutne kazne za prekršaje, uključujući zabranu ulaska na stadione.
"Panatinaikos poziva svoje navijače da dođu rano u Telekom centar Atina, da dožive još jedno jedinstveno iskustvo i da podrže tim protiv Crvene zvezde kako samo oni znaju, u još jednoj rasprodanoj utakmici na našem domaćem terenu", zaključuje se.
Meć je na programu od 20.15 u OAKA areni, a Panatinaikos je trenutno na devetoj poziciji na tabeli sa skorom 17-14, dok je Zvezda šesta sa pobjedom više.