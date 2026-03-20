logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nemojte to da radite": Panatinaikos se oglasio pred Zvezdu, ništa ne prepuštaju slučaju

Autor Jelena Bijeljić
0

Panatinaikos je objavio jasne upute za navijače pred meč 32. kola i posebno naglasio da huliganstvu nema mjesta u OAKA areni.

Panatinaikos se oglasio pred meč sa Zvezdom

Košarkaši Panatinaikosa dočekuju ekipu Crvene zvezde u 32. kolu Evrolige, a OAKA arena je rasprodana do posljednjeg mjesta, kao i za većinu utakmica atinskih zelenih ove sezone. Zbog prijateljstva grčkih i srpskih crveno-bijelih, domaćin se oglasio kako bi apelovao navijače da se uzdrže od bilo kakvih ispada i navijaju fer i sportski.

Ulog je nikad veći, mjesta u doigravanju, pa se očekuje vatrena atmosfera na tribinama. Poznati su navijači Panatinakosa kao jedni od najvatrenijih, pa su iz kluba objavili saopštenje i upozorenje nekoliko sati pred početak meča.

Osim formalnih informacija oko ulaska navijača u dvoranu, pristalicama je poručeno da meč mora proći bez incudenata, kako ne bi bili u riziku od novih kazni.

"Podržite nas tim samo glasom. Laseri, dimne bombe i vatromet su strogo zabranjeni. Kršenje će rezultirati strogim sankcijama i kaznama iza zatvorenih vrata. Vlasnici karata pored terena moraju biti posebno oprezni i ne ometati vođenje utakmice", navodi se u saopštenju i dodaje:

Postavljanje transparenata ili znakova političke, verske ili ideološke prirode, kao i bilo kakva vrsta uvredljivog, rasističkog ili seksističkog sadržaja, nije dozvoljeno. Navijačima nije dozvoljeno da ulaze na stadion sa hranom, pićem ili kafom iz bezbjednosnih i komercijalno-političkih razloga".

Zabranjeni predmeti:

Kacige za motocikle
Flaše (vode ili drugih tečnosti)
Zapaljivi materijali
Oštri predmeti
Bilo koji uređaj koji se može opasno koristiti

Važeći zakon predviđa stroge i trenutne kazne za prekršaje, uključujući zabranu ulaska na stadione.

"Panatinaikos poziva svoje navijače da dođu rano u Telekom centar Atina, da dožive još jedno jedinstveno iskustvo i da podrže tim protiv Crvene zvezde kako samo oni znaju, u još jednoj rasprodanoj utakmici na našem domaćem terenu", zaključuje se.

Meć je na programu od 20.15 u OAKA areni, a Panatinaikos je trenutno na devetoj poziciji na tabeli sa skorom 17-14, dok je Zvezda šesta sa pobjedom više.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC