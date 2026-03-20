"Nemojte to da radite": Panatinaikos se oglasio pred Zvezdu, ništa ne prepuštaju slučaju

Panatinaikos je objavio jasne upute za navijače pred meč 32. kola i posebno naglasio da huliganstvu nema mjesta u OAKA areni.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Panatinaikosa dočekuju ekipu Crvene zvezde u 32. kolu Evrolige, a OAKA arena je rasprodana do posljednjeg mjesta, kao i za većinu utakmica atinskih zelenih ove sezone. Zbog prijateljstva grčkih i srpskih crveno-bijelih, domaćin se oglasio kako bi apelovao navijače da se uzdrže od bilo kakvih ispada i navijaju fer i sportski.

Ulog je nikad veći, mjesta u doigravanju, pa se očekuje vatrena atmosfera na tribinama. Poznati su navijači Panatinakosa kao jedni od najvatrenijih, pa su iz kluba objavili saopštenje i upozorenje nekoliko sati pred početak meča.

Osim formalnih informacija oko ulaska navijača u dvoranu, pristalicama je poručeno da meč mora proći bez incudenata, kako ne bi bili u riziku od novih kazni.

"Podržite nas tim samo glasom. Laseri, dimne bombe i vatromet su strogo zabranjeni. Kršenje će rezultirati strogim sankcijama i kaznama iza zatvorenih vrata. Vlasnici karata pored terena moraju biti posebno oprezni i ne ometati vođenje utakmice", navodi se u saopštenju i dodaje:

Postavljanje transparenata ili znakova političke, verske ili ideološke prirode, kao i bilo kakva vrsta uvredljivog, rasističkog ili seksističkog sadržaja, nije dozvoljeno. Navijačima nije dozvoljeno da ulaze na stadion sa hranom, pićem ili kafom iz bezbjednosnih i komercijalno-političkih razloga".

Zabranjeni predmeti:

Kacige za motocikle

Flaše (vode ili drugih tečnosti)

Zapaljivi materijali

Oštri predmeti

Bilo koji uređaj koji se može opasno koristiti

Μήνυμα προς τους φιλάθλους μας



Μία ακόμα SOLD OUT αναμέτρηση στο σπίτι μας, σας περιμένει!



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 18:15 για τη σημερινή αναμέτρηση (20/03, 21:15).



Γεμίζουμε το γήπεδο, στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας, και…pic.twitter.com/ygm3XAaO0G — Panathinaikos BC (@Paobcgr)March 20, 2026

Važeći zakon predviđa stroge i trenutne kazne za prekršaje, uključujući zabranu ulaska na stadione.

"Panatinaikos poziva svoje navijače da dođu rano u Telekom centar Atina, da dožive još jedno jedinstveno iskustvo i da podrže tim protiv Crvene zvezde kako samo oni znaju, u još jednoj rasprodanoj utakmici na našem domaćem terenu", zaključuje se.

Meć je na programu od 20.15 u OAKA areni, a Panatinaikos je trenutno na devetoj poziciji na tabeli sa skorom 17-14, dok je Zvezda šesta sa pobjedom više.