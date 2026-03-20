Zvezdin košarkaš se vratio poslije pola godine: Nikada nije igrao za Sašu Obradovića

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Košarkaš Crvene zvezde Hasijel Rivero u konkurenciji za tim protiv Panatinaikosa, prvi put od kako je Saša Obradović na klupi srpskog predstavnika u Evroligi.

Hasijel Rivero u timu Zvezde protiv Panatinaikosa

Košarkaši Crvene zvezde igraće meč 32. kola Evrolige na gostovanju Panatinaikosu, a tim Saše Obradovića preživio je jednu veliku promenu pred ovaj susret. Umesto Ebuke Izundua koji je zbog povrede ostao u Beogradu, crveno-bijeli će računati na Hasijela Rivera, koji je posljednji meč odigrao još u septembru.

Kubanski košarkaš koji je Crvenu zvezdu pojačao iz Makabija vraća se u tim nakon malo manje od pola godine! On nijednom nije igrao za trenera Sašu Obradovića, jer je tešku povredu zaradio još prije nego što je srpski stručnjak na klupi Crvene zvezde nasledio Grka Janisa Sferopulosa.

Hasijel Rivero se povredio u prvom kolu Evrolige, kada je Crvena zvezda poražena od Olimpije iz Milana. Kubanac nije mogao samostalno da napusti Beogradsku arenu, a brzo je postalo jasno da je njegova povreda veoma ozbiljna i da ga čeka duga pauza.

Crvena zvezda je nakon toga reagovala na tržištu i angažovala Donatasa Motiejunasa, a kasnije se oporavio i Džoel Bolomboj koji je dodatno zaoštrio konkurenciju pod obručem. Sa druge strane, Rivero je morao na operaciju, pa je bilo jasno da ga mjesecima neće biti na terenu i da će Zvezda morati da se snalazi bez njega.

Rivero je prije dvadesetak dana počeo da trenira punim intenzitetom, a već večeras je u konkurenciji za tim. Ostaje da se vidi da li će Saša Obradović odmah odlučiti da mu da veliku minutažu i da baš njegovim pojavljivanjem na terenu pokuša da zaustavi Matijasa Lesora koji je zbog fizičke snage jedan od najdominantnijih igrača u Evroligi.

