Reprezentacija Poljske, domaćin FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3, poražena je u drugom meču grupe B, pošto je Letonija bila bolja u dramatičnoj završnici. Marsel Ponjitka, rođeni brat Mateuša Ponjitke, igra za domaće.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Posljednja dva meča drugog takmičarskog dana FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 bila su rezervisana za timove od kojih se očekivao spektakl - i napravili su ga. Češka je priredila senzaciju i pobijedila SAD, dok je Letonija slavila protiv domaćina Poljske 22:20 poslije još jedne tijesne završnice.

Osim atmosfere koja je bila sjajna i glasnog navijanja za domaći tima, Poljskoj nije mnogo toga išlo naruku. Vidjelo se da su momci u bijelim dresovima ušli nervozno u meč, želja za pobjedom bila je jaka i vezala im je ipak ruke pod pritiskom.

Vidi opis Šok u posljednjoj sekundi za domaćina Svjetskog prvenstva: Ponjitka stvorio dramu, ali u Varšavi ipak nastao muk Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 8 / 8

Letonija je napravila seriju 6:0, dovoljnu da povede 12:8. Uspio je Marsel Ponitka, mlađi brat Mateuša Ponitke, bivšeg igrača Partizana, da smanji zaostatak, a onda je njegov šut za dva poena u potpunosti vratio domaće u igru (14:13). Igralo se neizvjesno, uz maksimalnu pomoć publike, ali žar borbe bio je toliki da su se lopte gubile na obje strane. Igralo se čvrsto, uz mnogo faulova i grešaka i koš za koš, čime je tenzija u centru Varšave dostigla vrhunac.

Lider domaćeg tima Pšemislav Zamojski je sa linije penala donio vođstvo od 18:17, ali je na drugoj strani Karlis Lasmanis bio precizan ispod koša za izjednačenje. Na kraju, Poljska je imala koš razlike, vodila je 20:19 sve do finiša kada je Francis Lacis postigao koš poslije skoka u napadu, a onda je i Nauris Miezis pogodio daleku dvojku, za prvu pobjedu Letonije na Svjetskom prvenstvu.

Pogledajte kakva je bila atmosfera na meču Poljske i Letonije:

Pogledajte 00:34 Poljska je poražena na domaćem terenu Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Pogledajte 00:30 Najava basketaša Poljske Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

U timu pobjednika najbolji je bio Lasmanis sa devet poena, a pratili su ga Lacis sa sedam, odnosno Miezis sa šest i pet skokova. Na drugoj strani istakao se Sokolovski sa sedam poena, dok su Zamojski i Ponitka imali po šest, a Vacinjski jedan.

Poljska reprezentacija pamti dobre rezultate, pošto je ovaj tim bio treći na Svjetskom prvenstvu 2019. godine, kada je pobijedio Srbiju za bronzanu medalju, ali kako stvari trenutno stoje, ne cvjetaju ruže u ovom timu. Domaćin je na startu takmičenja doživio dva poraza, najprije od Mongolije 21:19, a potom i od Letonije. Ono što čeka Poljsku jesu dva izuzetno jaka rivala. U četvrtak će na teren izaći protiv Češke od 19.45, a zatim i protiv SAD od 21.35.