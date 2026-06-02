Na Svjetskom prvenstvu u Varšavi na svakom koraku se priča o veličini srpske reprezentacije. Od izvještača MONDA sa FIBA 3X3 Mundobasketa, Tijane Jevtić.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Basketaši Srbije sa velikim razlogom su proglašeni za favorita na aktuelnom FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3. Nema veće svjetske sile u ovom sportu od Srbije, ima šest zlata od ukupno devet, a Strahinja Stojačić i saigrači došli su u Varšavu ove nedjelje i po sedmo.

Osjeća se u Varšavi veliko poštovanje prema takvoj tradiciji i prema težini imena "Srbija" u ovom sportu. I to na svakom koraku. Na pomen srpske reprezentacije, ljubitelji basketa potvrdno nam klimaju glavom i automatski podižu palčeve. I bez riječi odaju priznanje dok pogledom prelaze akreditaciju, da se uvjere da smo zaista iz Srbije.

"Favoriti ste i sila ste u ovom sportu", govorili su nam naši saradnici u kompleksu u Varšavi u kojem se održava Svjetsko prvensvo u basketu 3x3. I ti razgovori ne mogu biti samo o basketu, jer u nekoliko rečenica "skrenu" (takođe neizbježno) i ka priči o Nikoli Jokiću, prvom sinonimu za Srbiju svih ljubitelja košarke.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Dan poslije velike pobede Srbije protiv aktuelnog šampiona svijeta, Španije, našli smo i dvije sagovornice iz te zemlje.

"Naravno da znamo ekipu Srbije, ona je najbolja ekipa. Prošle godine smo mi osvojili Svjetsko prvenstvo, ali po mom mišljenju najbolji tim je Srbija. Uvijek Srbija", rekla nam je prva kroz osmijeh.

Našla se tu i njena drugarica koja je u šali dodala: "Srbija nam je noćna mora".

Španjolke su bile jedne od rijetkih navijača koje su znale sva imena srpskih igrača. Naizust!

Vidi opis Na Svjetskom prvenstvu u Varšavi se ustaje na pomen Srbije: "Vi ste naša noćna mora" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 9 9 / 9 AD

Šta su Poljaci rekli o srpskom timu?

Poljaci su htjeli da nam kažu jedno o srpskoj reprezentaciji u igri "5x5".

"Navijamo za naš tim sa Tehnološkog univerziteta u Vroclavu, ali naravno i za reprezentaciju Poljske. Čula sam da je Srbija zaista dobra ekipa. Znam čak i da je Srbija u košarci 'pet na pet' na izuzetno visokom nivou. Ne znam tako dobro o njihovoj 3x3 ekipi, ali sam sigurna da su podjednako kvalitetni kao i u klasičnoj košarci", rekla nam je Natalija.

Vidi opis Na Svjetskom prvenstvu u Varšavi se ustaje na pomen Srbije: "Vi ste naša noćna mora" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 11 / 11

Reprezentacija Srbije je dominantna i njena igra prija očima, ali imena srpskih basketaša nisu "najpitkija" za izgovor strancima.

"Srbi, gledam vaše utakmice i gledao sam i protiv Madagaskara i Španije, sviđa mi se kako igrate, ali ne bih znao da ponovim vaša prezimena".

Mihalina je pažljivo pratila meč protiv Španije. Ovao je analizirala.

"Gledala sam vašu utakmicu i bilo mi je jasno zašto ste tako uspješni. Vaši igrači su brzi, snažni, odlično organizovani... Logično mi je da imate toliko titula".

"Jokić? Naravno!"

U redu, Poljaci, izvolite - recite nam koju i o Nikoli Jokiću.

"Naravno da ga pratimo, veoma je poznat i čak i u Poljskoj je jedan i o najprepoznatljivijih košarkaša", prija nam ono što govori Natalija.

Utorak je dan za odmor u grupi Srbije na Sv.etskom prvenstvu i iskoristili smo ga da "opipamo teren" pred srijedu i nove mečeve Srbije protiv Australije i Austrije, za direktan plasman u četvrtfinale. Prema onome što smo vidjeli, svaki izlazak srpskog tima na teren je zaista pravi spektakl za sve koji su u Varšavi na Svjetskom prvenstvu.

Bonus video:

Pogledajte 00:06 Srpski basketaši se fotografišu sa navijačima Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO, Tijana Jevtić)