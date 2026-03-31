"Ovo je bilo pozorište, a ne utakmica": Ataman zna ko je kriv za poraz Panatinaikosa i neće da ćuti

Trener Panatinaikosa Ergin Atama bio je ljut poslije poraza u grčkom derbiju
Grčki derbi završen je pobjedom Olimpijakosa, a to je izazvalo nezadovoljstvo, prije svega vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, a onda i trenera Ergina Atamana. Grčki derbi je čar sam po sebi, ali posljednji koji je odigran u nacionalnom prvenstvu bio je ispraćen čak i tučom. Pobjeda gostiju od 101:94, naljutila je trenera "zelenih".
"Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica. Poslije ovoga ne možemo da pričamo o košarci. Želio bih da vas pitam - mogu li Dorsi i Vokap da igraju zajedno za reprezentaciju u isto vrijeme? Mogu li? Ne mogu, jer su obojica naturalizovani igrači. Ali ovdje u ligi mogu da igraju tako. Mislim da se to ne dešava u drugim zemljama. Vezenkov igra za reprezentaciju Bugarske. Trojica takvih, plus šest stranaca, plus trojica sudija... Za nas je jako teško da pobijedimo", rekao je Ataman.
Bilo je posebnih riječi na račun sudija.
"Bilo je i pomalo smiješno - u prvom poluvremenu sam pitao jednog sudiju zašto nije svirao očigledan faul, dok je drugi sudija to učinio. On mi je odgovorio: 'Treneru, ovo mi je prvi grčki derbi.' Rekao sam mu: 'Odlično si počeo, bićeš na svim narednim derbijima ako ovako nastaviš'", odbrusio je Ataman.
"Ponosan sam na svoje igrače jer su se borili u drugom poluvremenu. Ipak, ova utakmica ne mijenja ništa ni u našem životu, ni u poretku na tabeli. Pokušali smo, ali nam jednostavno nisu dozvolili. U svlačionici sam igračima rekao - nije važno. Najvažnije su nam naredne tri gostujuće utakmice u Evroligi", rekao je Ergin Ataman.
Šta je rekao Jorgos Barcokas?
Jorgos Barcokas trener kosarkasa Olimpijakosa na utakmici Evrolige protiv Partizana, širi ruke i negoduje
Trener Olimpijakosa, naravno, bio je zadovoljan pobjedom na gostujućem terenu. "Ništa više od jednog klasičnog meča između Olimpijakosa i Panatinaikosa, koji smo na kraju pobijedili. Obje ekipe su imale izostanke i slabosti. Situacija se promijenila u drugom poluvremenu zbog odsustva Nana i Dorsiija. Problemi Furnjiea stvorili su dodatne izazove za naše bekove, pa smo morali da igramo u visokim formacijama. Ipak, postigli smo više od 100 poena, a da se nismo opustili na kraju, pobjeda bi bila čak i sa 20 poena razlike."
Obaveze u Evroligi pomalo su promijenile pogled na nacionalna takmičenja. "Razumijem da Panatinaikos nije imao veliku motivaciju jer ih očekuje veoma važan meč, baš kao što i mi igramo važan susret u Evroligi. Bio je to proceduralni meč, sa posebnim formatom, kakav je uvijek duel Olimpijakosa i Panatinaikosa. Morali smo da pobijedimo. Kraj sezone donosi fizički i mentalni umor, ali u ovom trenutku nema opravdanja - mnogo toga je i dalje na kocki", rekao je Jorgos Barcokas.