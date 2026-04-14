Priznanje za igrača Igokee: Lazić MVP kola u ABA ligi!

Aleksandar Lazić najbolji je igrač sedmog kola Top 8 faze ABA lige.

Košarkaš Igokee Aleksandar Lazić proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) sedmog kola Top 8 faze ABA lige.

Igokea je u gostima savladala Bosnu sa 89:86 poslije produžetka, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Lazić. Postigao je 22 poena, uz devet skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, što mu je donijelo indeks korisnosti 28.

April 14, 2026

Bolji indeks je u ovom kolu imao Jogi Ferel iz Budućnosti, 33, ali je njegov tim poražen od Dubaija.

(mondo.ba/Kurir)