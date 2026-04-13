Dubai ubjedljivo pobijedio Budućnost: Da li se "crta" vječiti derbi u polufinalu ABA lige?

Dubai je bez mnogo problema pobijedio podgoričku Budućnost što znači da bi vječiti derbi u regionalnom takmičenju mogao da se desi već u polufinalu.

Dubai je otpustio Juricu Golemca, pa upisao rutinsku pobjedu u derbiju kola ABA lige protiv podgoričke Budućnosti (89:78). Doveden je Aleksander Sekulić, ali ni on nije bio na klupi već zamjena Jan Šentjurc koji je privremeno rješenje.

Ova pobjeda ujedno znači i da će najvjerovatnije da se igra "vječiti derbi" već u polufinalu regionalnog takmičenja. Dubai sada ima skor 20-3 koliko i Partizan.

Da bi crno-bijeli preuzeli tron potrebno je da u posljednjem kolu pobijede Crvenu zvezdu i da Dubai izgubi od Bosne. U slučaju trijumfa Dubai sigurno ostaje na vrhu.

Ako se ne dogodi iznenađenje to znači da će srpski derbi biti na programu već u polufinalu. Naravno, treba prije toga oba tima da prođu i četvrtfinalne prepreke. Ako situacija ostane ovakva Zvezda će u četvrtfinalu igrati protiv Cedevita Olimpije, dok Partizan čeka rivala.

Dolazi do plej-in turnira u kom će učestvovati sedmi i osmi tim u stazi pobjednika (Bosna i Igokea) kao i dva prvoplasirana tima iz staze gubitnika (u ovom momentu su to Spartak i FMP).

Ako ostane ovakvo stanje na tabeli Bosna i Igokea će igrati meč i pobjednik ide na Partizan, a poraženi igra protiv boljeg iz meča Spartaka i FMP-a. Onda će pobjednik tog meča da ide na prvoplasirani tim, odnosno Dubai ako ne dođe do iznenađenja.







Standings provided by Sofascore

