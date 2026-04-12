logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Dubai smijenio Golemca! Zna se ko je privremeno rješenje na klupi

Dragan Šutvić
0

Jurica Golemac više nije trener Dubaija, a kao prelazno rješenje imenovan je Jan Šentjurc, dosadašnji pomoćnik.

Dubai smijenio Juricu Golemca Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Dubai zvanično se razišao sa hrvatskim trenerom Juricom Golemcem, saopšteno je na klupskom zvaničnom sajtu.

Nakon što je ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kolo prije kraja debitantske sezone u Evroligi ostala bez šanse da se domogne doigravanja, uprava kluba riješila je da otpusti nekadašnjeg stratega Cedevita Olimpije.

I dok se spekuliše da li će ga na kormilu naslijediti Saša Đorđević, koji je već duže vremena bez angažmana, ili Vasilis Spanulis, koji se tek rastao sa Monakom, iz kluba je saopšteno ko će biti privremeno trenersko rješenje.

U narednoj utakmici, koju će Dubai odigrati u ponedjeljak (13. april) protiv Budućnosti u 7. kolo Top 8 faze ABA lige, ekipom će komandovati Jan Šentjurc.

Ovaj meč ima ogroman značaj za ekipu Dubaija, koja uz učinak od 19 pobjeda i tri 3 poraza trenutno "dijeli" prvo mjesto sa timom Partizana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

KK Dubai košarka Jurica Golemac Evroliga ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC