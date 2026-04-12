Zvanično: Dubai smijenio Golemca! Zna se ko je privremeno rješenje na klupi

Jurica Golemac više nije trener Dubaija, a kao prelazno rješenje imenovan je Jan Šentjurc, dosadašnji pomoćnik.

Košarkaški klub Dubai zvanično se razišao sa hrvatskim trenerom Juricom Golemcem, saopšteno je na klupskom zvaničnom sajtu.

Nakon što je ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kolo prije kraja debitantske sezone u Evroligi ostala bez šanse da se domogne doigravanja, uprava kluba riješila je da otpusti nekadašnjeg stratega Cedevita Olimpije.

I dok se spekuliše da li će ga na kormilu naslijediti Saša Đorđević, koji je već duže vremena bez angažmana, ili Vasilis Spanulis, koji se tek rastao sa Monakom, iz kluba je saopšteno ko će biti privremeno trenersko rješenje.

U narednoj utakmici, koju će Dubai odigrati u ponedjeljak (13. april) protiv Budućnosti u 7. kolo Top 8 faze ABA lige, ekipom će komandovati Jan Šentjurc.

Ovaj meč ima ogroman značaj za ekipu Dubaija, koja uz učinak od 19 pobjeda i tri 3 poraza trenutno "dijeli" prvo mjesto sa timom Partizana.

