Spektakularna trojka Ognjena Dobrića: Kapiten Zvezde pogodio sa centra

Izvor: X/@ABA_League/Printscreen

Crvena zvezda dočekuje Kluž u "Pioniru" u okviru ABA lige, a tamo je spektakularan potez izveo Ognjen Dobrić. Kapiten Crvene zvezde pogodio je trojku sa pola terena, uz zvuk sirene, na isteku prve četvrtine.

Sjajna igra u odbrani i blokada Džoela Bolomboja dovela je do toga da Zvezda ima posljednji napad. Batler je dodao do Dobrića koji je shvatio da nema mnogo vremena, podigao se na šut i pogodio tačno sa centra.

Među prvima je to proslavio Kodi Miler Mekintajer koji je dobio poštedu od trenera Obradovića za ovaj meč. Sjedi i u civilu navija za svoje saigrače.

