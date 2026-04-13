Spektakularna trojka Ognjena Dobrića: Kapiten Zvezde pogodio sa centra

Ognjen Dobrić završio je prvu četvrtinu protiv Kluža na spektakularan način, dao je trojku sa centra uz zvuk sirene.
Crvena zvezda dočekuje Kluž u "Pioniru" u okviru ABA lige, a tamo je spektakularan potez izveo Ognjen Dobrić. Kapiten Crvene zvezde pogodio je trojku sa pola terena, uz zvuk sirene, na isteku prve četvrtine.
Sjajna igra u odbrani i blokada Džoela Bolomboja dovela je do toga da Zvezda ima posljednji napad. Batler je dodao do Dobrića koji je shvatio da nema mnogo vremena, podigao se na šut i pogodio tačno sa centra.
Među prvima je to proslavio Kodi Miler Mekintajer koji je dobio poštedu od trenera Obradovića za ovaj meč. Sjedi i u civilu navija za svoje saigrače.
