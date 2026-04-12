"Ja Kodija ne bih vadio 40 minuta": Pešić hvali pleja Zvezde, ali Karlik Džouns je najbolji u Evropi

Svetislav Pešić govorio o uspjesima Crvene zvezde, plejmejkerima crveno-bijelih, Karliku Džounsu i Đoanu Penjaroji.

Izvor: MN PRESS

Iskusni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić, trener Bajerna iz Minhena i doskorašnji selektor Srbije, opširno je analizirao situciju u evropskoj košarci. Istakao je da nije zadovoljan kvalitetom Evrolige, ali je pohvalnim riječima govorio o situaciji u kojoj se nalaze Crvena zvezda i Partizan, uz poseban osvrt na plejmejkere oba tima, ali i trenera crno-bijelih Đoana Penjaroju.

Prije svega, Pešić je istakao značaj pobjede Crvene zvezde u Vilerbanu, koja je crveno-bijele ostavila u trci za mjesto među šest najboljih timova Evrope i pred posljednje kolo.

"Navijam za Crvenu Zvezdu, volim kad pobijede, pratim i Partizan kako igra, gledam utakmice. Što se tiče utakmice Zvezdine protiv nas, Bajerna, ja nikoga ne puštam da šutira tek tako, ja ga branim na različite načine. Pritisak ne priznajem, motivaciju ne priznajem, priznajem samo dvije stvari - odgovornost i disciplinu. Pritisak u vrhunskom sportu ne postoji, pritisak je dobar jer te tjera da budeš bolji. Crvena zvezda je protiv Asvela odigrala dovoljno dobru utakmicu da pobijedi. Asvel nije ekipa iz septembra, oktobra, poboljšali su se i u rosteru i u igri poslije Nove godine. Dobiti ih na strani, svaku utakmicu koju dobiješ na strani je čelindž. Asvel je prava ekipa atletski, ali fali im prvi plejmejker, ipak utakmica je bila odlična protiv Zvezde, taktika je bila dobra", analizirao je Pešić za televiziju "Una".

Iskusni košarkaški stručnjak istakao je da ne vidi zašto Kodi Miler-Mekintajer ne bi igrao cijeli meč, pošto je najbitniji igrač Crvene zvezde u oba pravca. Sa druge strane, Pešić smatra da se Zvezda olako odrekla Jaga dos Santosa.

"Ja Kodi Miler Mekintajera ne bih vadio iz igre, igrao bi 40 minuta, ako može, šta mu fali, igra u oba pravca, najbolji je defanzivac. Ako je fizički i mentalno spreman, može da igra koliko hoće. Što se tiče Jaga dos Santosa, on je potpuno drugačiji igrač od Mekintajera, znam ga iz brazilske reprezentacije. Volim njega, šteta je što je otišao, on uživa u košarci, donosi nekad loše odluke, ali drugačiji je plejmejker i Zvezdi će nedostajati, prelako su ga pustili. Karter je odličan, ali samo mora da bude zdrav, ipak ne znam koliko će da pomogne protiv jakih klubova, treba se i u ABA ligi boriti protiv jakih, protiv Partizana", istakao je doskorašnji selektor Srbije.

Imao je Svetislav Pešić pohvale i na račun Partizana! Prije svega, istakao je da u Evropi nema plejmejkera kakav je Karlik Džouns, a zatim je govorio i o Đoanu Penjaroji koji je imao veoma težak zadatak da podigne ekipu nakon odlaska Željka Obradovića.

"Karlik Džouns je najbolji plejmejker u Evropi, dobro je što je Partizan produžio ugovor sa njim. Prvog dana kad je Đoan Penjaroja došao u Partizan, ja sam mu čestitao, mnogo sam dobar sa njim iz španskih dana. On je vrhunski trener, pravi. Ima karakter, trener koji pravi rezultate, iz Barselone je otišao nezasluženo. Sreća je za Partizan što je Penjaroja došao", zaključio je Pešić.