Pešić dobio ponudu iz KSS

Proslavljeni trener Svetislav Pešić najavio je odlazak u penziju po završetku tekuće sezone, ali kako stvari stoje, karijeru će nastaviti u Košarkaškom savezu Srbije

Izvor: MN PRESS

Bivši selektor reprezentacije Srbije i trenutno trener Bajerna Svetislav Pešić nedavno je donio odluku da se poslije tekuće sezone oprosti od posla kojim se bavi još od 1982. Međutim, znanje koje ime rođeni Novosađanin Košarkaški savez Srbije ne bi smio da propusti, pa je zbog toga na adresu trenera stigla ponuda - Pešić bi mogao da postane predsjednik Stručnog savjeta KSS.

Košarkaški savez Srbije ima namjeru da Svetislavu Pešiću ponudi ostanaka u okviru Saveza, a ideja je da se proslavljenom treneru ponudi mesto predsednika Stručnog savjeta, javlja Meridian sport. Još nije poznato da li će trener Bajerna prihvatiti izazovnu ulogu, ali potencijalni članovi su legendarni Božidar Maljković, kao i profesor Vladimir Koprivica. Jedino nije jasno ko bi još mogao biti dio Savjeta pored njih trojice.

Pešić je u svakom mandatu na čelu reprezentacije, ma kako se ona zvala, imao velike rezultate. Ako krenemo od posljednjih, na okupljanju najboljih na svijetu Orlovi su bili vicešampioni 2023, a godinu dana kasnije na Igrama u Parizu bronzani. U posljednjem mandatu Pešić je Srbiju vodio od 2021. do 2025.

Pešić je u prvom mandatu vodio Jugoslaviju i dvije godine zaredom bio šampion - 2002. u Indijanapolisu, a godinu dana ranije i u Turskoj na Evropskom prvenstvu.

