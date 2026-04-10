"Daj mi broj, pozvaću te": Svetislav Pešić iznenadio novinarku poslije meča Evrolige

"Daj mi broj, pozvaću te": Svetislav Pešić iznenadio novinarku poslije meča Evrolige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

I u vetaranskim godinama Svetislav Pešić jedan je od najzanimljivijih sagovornika u Evroligi.

Svetislav Pešić pozvao novinarku na meč Bundeslige Izvor: Euroleague/Screenshot

Slavni srpski trener Svetislav Pešić odlučio je da na kraju ove sezone ode u zasluženu penziju, a to ne znači da kod njega nema motivacije u preostalim mečevima Evrolige - iako je minhenski klub odavno bez šansi za plasman dalje. Tako je Pešić poslije pobjede Bajerna nad Olimpijom u Milanu (94:84) bio i te kako raspoložen i uspio je da nasmije novinarku.

Poslije četiri pobjede u Evroligi u nizu, osmijeh je bio tu, ali je naglasio da je sada vrijeme da se okrenu drugim takmičenjima u kojim su u padu forme: "Bila je ovo dobra nedjelja za nas. Sada ćemo se okrenuti Bundesligi. To nije kao što vi mislite. Vi ne pratite Bundesligu", rekao je Svetislav Pešić na čiju se konstataciju nasmijala novinarka iz Italije i sa njim je potom imala interesantan razgovor:

  • Novinarka: "Treneru, trudim se da pratim sve, ali imam samo 24 sata."
  • Svetislav Pešić: "Znaš da je Njemačka svjetski i evropski šampion, a ne pratiš Bundesligu, jel’ tako?"
  • Novinarka: "Trudim se da pratim sve."
  • Svetislav Pešić: "Pozvaću te na plej-of. Daj mi svoj broj telefona. Daću ga ljudima u klubu, pa će te oni pozvati ako želiš."
  • Novinarka: "Treneru, vi ste legenda i pozivate me. To ne mogu da odbijem."

Vidjećemo da li će Svetislav Pešić održati obećanje i da li će novinarku pozvati na meč u Bundesligi, kao i da li će donijeti sreću Bajernu na putu ka osvajanju titule u njemačkom prvenstvu.

