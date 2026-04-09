"Pešić ide u penziju? Nisam znao": Vijest o legendarnom Srbinu iznenadia i trenera u NBA ligi

Erik Spolstra ostao je iznenađen kada mu je jedan od novinara rekao da Svetislav Pešić ide u penziju na kraju sezone.

Izvor: MN PRESS

Svetislav Pešić riješio je da ode u penziju i definitivno, na kraju tekuće sezone. Trenutno vodi minhenski Bajern, upisuje pobjede u Evroligi i pokazuje šta sve može. Vijest o njegovom penzionisanju dobio je i trener Majamija Erik Spolstra koji je bio iznenađen kada je to čuo.

"Nisam pričao sa njim, ali ću mu poslati imejl. Nisam znao da se penzioniše. Cijeli život je u košarci. Biće dio neke organizacije na neki način, možda kao generalni menadžer ili predsjednik. Ima još mnogo toga da pruži. Proveo sam dosta vremena sa njim ljetos, oštrouman je i motivisan kao nikad", rekao je Spolstra.

Uslijedilo je pitanje o tome da li je pričao sa njim o košarci i razmjeni ideja. Razgovarali su kada je popularni Kari bio selektor Srbije.

"Imali smo sjajan ručak prije jednog treninga, bio sam zahvalan što je izdvojio vrijeme za to. Bio je to razgovor dvojice kolega koji su pričali o svemu, mnogo toga nije uopšte bilo o košarci. Više o životu, životu u košarci, znam ga dugo, poštujem ga i zahvalan sam što sam imao priliku da pričamo", završio je Spolstra.

Svetislav Pesic & Erik Spoelstra



Pesic is retiring at the end of this season as a HC but Spo believes he will have an important role outside the sidelines



“He is a lifer. He'll be part of an organization somehow, maybe move into a GM or president role”pic.twitter.com/8IMk2CZu5P — Toni Canyameras (@Canyameridis71)April 9, 2026

Šta je rekao Pešić?

Pešić je nedavno saopštio da je vrijeme za kraj i da odlazi u penziju. Ima 76 godina i želi da stavi tačku.

"Pozvali su me iz Bajerna i pitali da preuzmem tim do kraja sezone, rekao sam predsjedniku Hajneru da moram da razgovaram sa suprugom Verom. Rekla mi je da ne mogu da odbijem ako me predsjednik kluba zove. Ne bih prihvatio nijedan drugi klub, ali se sa Bajernom identifikujem 100 odsto, to je klub mog srca. U knjizi sam napisao jednom trener - uvijek trener. Biću uključen u košarku, držaću predavanja, ali ne mogu više da budem glavni trener. Znam da mi ljudi neće vjerovati kada kažem da se povlačim, ali poslije ove sezone je stvarno dosta. Imam prelijepu kuću u Barseloni, tamo živi dio moje porodice i želim da provodim više vremena i u svom Pirotu. Želim život iz drugačije perspektive", jasan je Pešić.