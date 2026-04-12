Svetislav Pešić oštro o Evroligi: "Slaba je ovo košarka, vrte se isti igrači godinama"

Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić smatra da u Evroligi postoji veliki problem što se stalno u njoj vrte isti igrači i da kvalitet košarke opada.

Da li je kvalitet košarke u Evroligi u porastu ili je u padu? Postoje dvije škole mišljenja i teško je da će se ljudi tek tako usaglasiti oko toga, a nije iznenađenje da oni stariji smatraju da je "nekad bilo bolje". Među njima je i najiskusniji trener u Evroligi, čuveni Svetislav Pešić, koji je uoči svog posljednjeg meča u karijeri u ovom takmičenju (protiv Barselone u gostima) iznio niz kritika koje će sigurno odjeknuti.

"Treneri nemaju mogućnosti da stvaraju nešto novo, da vide nova rješenja u napadu ili u odbrani...", rekao je Svetislav Pešić u emisiji "Sportuna" na TV Una i istakao u čemu on vidi problem sa aktuelnom Evroligom.

"Ne želim da kvarim zadovoljstvo nekome evropskom košarkom, ali to je slaba košarka, to su sve isti igrači, već u godinama, nema novih igrača. Treneri, ne ocjenjujem ih, bavim se igračima, njih postavljam na radna mjesta i da budu bolji, ali moram da kažem da treneri nemaju mogućnost uvođenja novih stvari".

Bez ustručavanja je rekao da su potrebne promjene da bi evropska košarka "preživjela", baš u trenutku kada NBA liga pravi svoje takmičenje.

"Moram da kažem da je za mene Evroliga jedna siromašna liga, neizvesna sa aspekta rezultata samo, ali na kraju najvažniji su gledaoci i mediji, koji mogu od toga da naprave priče. Dugoročno gledano, moralo bi stvarno nešto da se mijenja", zaključio je legendarni Kari.

Znamo da na kraju sezone ide u zasluženu penziju i prije svega cilj mu je da sa Bajernom osvoji domaće prvenstvo, dok će imati priliku da Barseloni pokvari sezonu u Evroligi idućeg petka.

"Da li da se bavim Barselonom sada? Zna se da posle Bajerna, navijam za Barselonu, svuda sam proveo lijepe dane. Igramo turbulentnu sezonu što se tiče Bajerna. Treba graditi imidž Bajerna, da može da pobijedi svakoga, i svjetske, i evropske šampione, i u Bolonji i u Milanu, pokazali smo da možemo da pobedimo, da i Nijemci igraju košarku. Od posljednjih 20 utakmica Bundeslige i Evrolige - sve je ista košarka, ne mogu da te iznenade, sa aspekta igre, ali ne i sa rezultata. Mislim da nije u redu da se zadnje kolo igra u dva dana, imamo u Evropi naviku i u fudbalu i u košarci da se zadnje kolo igra u istom danu. Treba zadnje kolo igrati ne samo u istom danu, nego u isto vrijeme. Treba vidjeti da li je sada to što je podijeljeno marketinške prirode, ne znam", rekao je Pešić.

