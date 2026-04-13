Crvena zvezda i dalje može direktno u plej-of Evrolige

Postoji teoretska šansa da se Crvena zvezda domogne šeste pozicije na tabeli Evrolige u posljednjem kolu ligaškog dijela.

Košarkaši Crvene zvezde su pobjedom protiv Asvela u 37. kolu Evrolige obezbijedili sebi plasman barem u plej-in za ovu sezonu, ali posao nije ni blizu završenog. Predstoji gostovanje Realu, a meč u Madridu mogao bi u potpunosti da promijeni sudbinu srpskog tima. Iako su iz Beograda dobili loše vijesti kada je Hapoel savladao Makabi, igrači Zvezde i dalje su u konkurenciji za 6. mjesto na tabeli!

Veoma je jasno šta treba da se dogodi u posljednjim utakmicama ligaškog dijela sezone da bi Crvena zvezda obezbijedila sebi šestu pozciju i direktan plasman u plej-of. Naravno, neophodno je da tim Saše Obradovića u Madridu bude bolji od Reala, što je samo po sebi veoma izazovno.

Pored tog rezultata, Zvezdi je potrebno da se poklope još tri - poraz Žalgirisa od Pariza, pobjeda Panatinaikosa nad Efesom i pobjeda Monaka nad Hapoelom. U tom slučaju, čak četiri tima bi sezonu završila sa skorom 22-16, a u krugu bi Crvena zvezda imala najbolji skor i tako stigla do šeste pozicije.

Kako pravilo Evrolige pomaže Zvezdi?

Iako se u ovom trenutku to ne čini logičnim, Crvena zvezda bi mogla da stigne do šeste pozicije, zbog neobičnog pravila koje Evroliga poštuje. Kao što smo već rekli, u slučaju da se poklope rezultati u posljednjem kolu, Žalgiris Panatinaikos, Monako i Crvena zvezda bi završili sa istim učinkom.

Crvena zvezda i Panatinaikos bi imali učinak 4-2 u tom krugu, Žalgiris bi bio na 3-3, dok bi Monako bio tek na 1-5 i ubjedljivo najslabiji. Evroliga bi u tom slučaju kao kriterijum uzela rezultate međusobnih mečeva Crvene zvezde i Panatinaikosa, a tu je tim Saše Obradovića bolji od tima Ergina Atamana. Zbog ubjedljivije pobede u okršajima sa timom iz Atine, Crvena zvezda bi imala prednost.

Ovaj parametar gleda se kada dva tima u krugu imaju identičan skor, pa je jasno da Crvenoj zvezdi najviše odgovara krug koji bi formirala četiri tima. Takav scenario donio bi srpskom predstavniku u Evroligi plasman na šestu poziciju, posljednju koja je "otvorena" za direktan plasman u plej-of, bez učestvovanja u plej-inu.







Standings provided by Sofascore

Pogledajte 00:55 Košarkaši Zvezde sklonili ogradu i otišli da slave sa navijačima posle pobede u Evroligi.

