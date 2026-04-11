Batler najavio ostanak u Zvezdi? Jedna rečenica "zapalila" mreže

Autor Dragan Šutvić
Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler prokomentarisao je ostanak Ebuke Izundua u crveno-bijelom timu, pa je na taj način "potpalio" maštu Delija da će i on ostati dio ekipe Saše Obradovića.

Najbolji košarkaš Crvene zvezde Džered Batler oduševljen je zbog ostanka Ebuke Izundua u tim Saše Obradovića. Jednim komentarom uspio je i da "potpali" maštu Delija. Da li postoji mogućnost da Batler ostane u Zvezdi?

Džarad Batler se crveno-bijelima nije priključio od početka sezone, ali ga to nije omelo da odmah po dolasku u tim postane lider. Ubacuje 13,4 poena, ima i 2,2 skoka i 3,7 asistencija u Evroligi, pa je prioritet crveno-bijelih da najbolji igrač ostane u timu. Zbog toga je Batler rešio da prokomentariše ostanak Izundua u timu Zvezde i to na vrlo zanimljiv način.

Crveno-bijeli su osigurali još jednog važnog igrača - Ebuka Izundu će na Malom Kalemegdanu ostati još dvije sezone, do 2028, a to se dopalo ostalim igračima u timu. Tako je i Džordan Nvora rekao da mu se dopada odluka kluba, kao i Čima Moneke, Hasijel Rivero, ali i Džered Batler - čiji komentar je privukao najveću pažnju.

"Da, jer se ne bih vraćao da on nije tu", kratko je napisao i izazivao salve komentara. Veliki broj navijača pitao ga je da li će ostati u timu, dok su neki od njih vrlo samouvjereno konstatovali da je Batler sljedeći sa kojim klub pregovara.

O ostanku Batlera još se samo šuška, ali ako Zvezda želi uspjeh i naredne sezone, Amerikanac će biti imperativ. Ipak, pred Zvezdom je još nekoliko važnih koraka prije formiranja tima za narednu sezonu, a to je plasman u dalju fazu Evrolige. Tim Saše Obradovića ima još jedan važan meč pred sobom, protiv Real Madrida 16. aprila od 20.45.

