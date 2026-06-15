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"To je postalo opsesija": Vilander navija za Novaka Đokovića kao nikad

"To je postalo opsesija": Vilander navija za Novaka Đokovića kao nikad

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Šveđanin Mats Vilander vjeruje da Novak Đoković može do rekordne titule na predstojećem Vimbldonu.

Novak Đoković Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Slavni švedski teniser, a sada analitičar Mats Vilander vjeruje da Novak Đoković na Vimbldonu ima najveće šanse da osvoji 25. grend slem titulu. Srpski as je na Rolan Garosu eliminisan od Fonseke u trećoj rundi, dok je Janik Siner ispao već u drugom kolu nakon što je kolabirao tokom meča sa sa Argentincem Huanom Manuelom Serudolom.

Ponovo će sve uči biti uprte u Srbina i Italijana, pošto Karlos Alkaraz neće igrati zbog povrede. a najtrofejniji teniser na svijetu vrlo dobro zna kako se osvajaju titule na travi. Vilander smatra da će konkurencija na ovoj podlozi biti znatno manja nego u prethodnom dijelu sezone.

"U Parizu je izgubio od sjajnog Fonseke, ali Vimbldon je grend slem gdje ima najveće šanse da pobijedi i konačno dostigne rekord od 25 grend slemova, što je gotovo postalo opsesija. Na travi se razlika sa Sinerom smanjuje, a to je i stvar statistike - na šljaci postoji između 10 i 20 rivala koji ga mogu da ga pobijede, na travi Londona taj broj pada na pet", rekao je Vilander.

Šta je sa Sinerom?

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Ne treba zaboraviti da je Đoković sedam puta osvojio Vimbldon i da je prošle godine stigao do polufinala, gdje ga ja upravo porazio Janik Siner. Siner je zabrinuo javnost nakon drame na Rolan Garosu, ali Vilander veruje da će se Siner potpuno oporaviti od fizičkih problema koji su doveli do njegovog neočekivanog poraza.

"Siner je i dalje favorit jer Alkaraz još uvijek nije u konkurenciji. Ali na Rolan Garosu, mislim da je imao veće šanse, trava uvijek može biti nepredvidljiva. Mnogo je igrao u dva mjeseca prije Rolan Garosa, sa malo vremena za oporavak i malo prilika za intenzivan trening, pa mu je nedostajala energija. Sada kada sam ga vidio kako se odmara, vidjećemo ga u vrhunskoj formi kada se vrati."

Ono što čudi je to što Šveđanin ne pominje Aleksandra Zvereva, koji je upravo osvojio svoj prvi grend slem u karijeri, ipak, nikada nije dogurao dalje od četvrtog kola na Vimbldonu.

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Tagovi

Tenis Vimbldon Novak Đoković Mats Vilander

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