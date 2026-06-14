Luis Hamilton projurio kraj Đokovića u Ferariju: Istorijska pobjeda velikog šampiona u Barseloni

Luis Hamilton pobijedio na trci u Barseloni, kojoj je kraj označio veliki Novak Đoković.

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Sedmostruki šampion svijeta Luis Hamilton (41) pobijedio je na trci za Veliku nagradu Španije u Barseloni. Kada je kao prvoplasirani prošao kroz cilj sa svojim Ferarijem, zastavicom je kraj trke označio veliki Novak Đoković, poseban gost trke i još jedan velikan svjetskog sporta.

Hamilton vozi drugu sezonu za Ferari i prvi put je pobijedio u vozilu Skuderije! Taktikom sa tri stajanja spektakularno je završio trku sa ogromnom prednošću ispred konkurenata, ostvarivši svoju 106. pobjedu u velikoj karijeri.

U dramatičnoj završnici iza njega se vodila velika borba za titulu vozača Mercedesa Džordža Rasela i Kimija Antonelija, koji je odustao u 62. od 66. krugu trke u Barseloni. I to nije bilo sve, jer dok je Hamilton rutinski privodio posao kraju, njegov klupski kolega Šarl Lekler je odustao samo nekoliko trenutaka poslije Antonelija, kada je bio sedmoplasirani.

U tom trenutku je trka usporena virtuelnim "sejfti karom" i više nije bilo uzbuđenja. Novak Đoković je mogao na miru da uzme zastavicu u ruke i da označi kraj jedne od najspektakularnijih trka ove sezone. Hamilton je uspio poslije godinu i po da donese prvu pobjedu slavnom timu iz Italije.

"Hvala što ste me podsjetili ko sam"

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Drugoplasirani u Barseloni bio je Rasel, a trećeplasirani Lando Noris, aktuelni šampion iz Meklarena. Red Bulov Maks Ferstapen je bio četvrtoplasirani, a na petom mjestu je završio Oskar Pjastri u vozilu Meklarena.

"Hvala vam svima, pomogli ste mi da ostvarim san i ne mogu da vam dovoljno zahvalim. Hvala svima kod kuće što ste me toliko 'gurali'. Hvala mojoj porodici, volim vas. Hvala i navijačima, jer ste me podsjetili ko sam", rekao je Hamilton čim je napustio bolid zbog mjerenja vozača.

Kimi Antoneli ostaje dominantni lider šampionata sa 156 poena, a Luis Hamilton je sada drugoplasirani sa 115 poena. U posljednje tri trke završavao je na podijumu (drugo mjesto u Kanadi i Monte Karlu, pa trijumf u Barseloni). Trećeplasirani je Džordž Rasel sa 106 bodova, ispred Šarla Lejkera koji je četvrti sa 75 poena. Aktuelni prvak Lando Noris je peti sa 73 poena.

Sljedeća trka Formule 1 biće vožena od 26. do 28. juna u Austriji. Za razliku od Barselone, tamo bi mogla da se pojavi i Hamiltonova djevojka Kim Kardašijan.