Formula 1: Kimi Antoneli dominirao u Monte Karlu, ali opet je svu pažnju "ukrala" Kim Kardašijan

Kimi Antoneli nastavlja da dominira Formulom 1 sa petom uzastopnom pobjedom, dok je Kim Kardašijan privukla pažnju na trci u Monte Karlu.

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Kimi Antoneli nastavlja svoju dominaciju u Formuli 1 i došao je do pete uzastopne pobjede u ovoj sezoni, ujedno i u karijeri. Nakon što je pobjeđivao na trkama u Kini, Japanu, Majamiju i Kanadi - Kimi Antoneli je trijumfovao i na ulicama Monte Karla, odbranivši "pol" poziciju koju je osvojio u subotu.

U haotičnoj trci, na kojoj je bolid otkazao Maksu Ferstapenu već na startu, kasnije i Landu Norisu iz Meklarena, odnosno Šarlu Lekleru koji se zakucao u zid navodno zbog problema sa kočnicama, pažnju je pored Kimija - privukla i Kim.

Nova devojka Luisa Hamiltona, starleta Kim Kardašijan, očekivano je bila najpraćenija kada se pojavila "na gridu", ali nije htjela da razgovara za medije, čak je bila i neprijatna. Zbog toga su je već odavno "razapeli" na društvenim mrežama, a nije pomoglo ni što je njen izabranik iz Velike Britanije završio na podijumu kao drugoplasirani.

Martin: Kim, Martin Brundle, Sky F1. How, how are you today? [...] Are you enjoying F1?



Kim: ⁉️❓️❔️



#MonacoGPpic.twitter.com/KZTqa63erM — Sir Lewis Updates (@LH44updates)June 7, 2026



Treći kroz cilj prošao je Isak Hađar (Red Bul), a zatim smo vidjeli Oskara Pijastrija (Meklaren), Lijama Losona (RB), Lindblada (RB), Pjera Gaslija (Alpina), Aleksa Albona (Vilijams), Estebana Okona (Has) i Serhija Pereza (Kadilak) koji je osvojio istorijske prve bodove za novi tim F1. Katastrofalnu trku imao je Džordž Rasel koji je ovog vikenda i zvanično shvatio da je drugi vozač Mercedesa.

Kimi Antoneli je lider šampionata Formule 1 sa 156 bodova, sada je drugo mjesto preuzeo Luis Hamilton sa 90, a onda slijedi Džordž Rasel sa 88.

Lewis Hamilton blows a kiss to his girlfriend, Kim Kardashian, from the podium! pic.twitter.com/WoEeDmfJb7 — deni (@fiagirly)June 7, 2026

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Pogledajte 00:18 F1, A1 Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)