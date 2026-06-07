Kimi Antoneli nastavlja da dominira Formulom 1 sa petom uzastopnom pobjedom, dok je Kim Kardašijan privukla pažnju na trci u Monte Karlu.
Kimi Antoneli nastavlja svoju dominaciju u Formuli 1 i došao je do pete uzastopne pobjede u ovoj sezoni, ujedno i u karijeri. Nakon što je pobjeđivao na trkama u Kini, Japanu, Majamiju i Kanadi - Kimi Antoneli je trijumfovao i na ulicama Monte Karla, odbranivši "pol" poziciju koju je osvojio u subotu.
U haotičnoj trci, na kojoj je bolid otkazao Maksu Ferstapenu već na startu, kasnije i Landu Norisu iz Meklarena, odnosno Šarlu Lekleru koji se zakucao u zid navodno zbog problema sa kočnicama, pažnju je pored Kimija - privukla i Kim.
Formula 1: Kimi Antoneli dominirao u Monte Karlu, ali opet je svu pažnju "ukrala" Kim Kardašijan
Nova devojka Luisa Hamiltona, starleta Kim Kardašijan, očekivano je bila najpraćenija kada se pojavila "na gridu", ali nije htjela da razgovara za medije, čak je bila i neprijatna. Zbog toga su je već odavno "razapeli" na društvenim mrežama, a nije pomoglo ni što je njen izabranik iz Velike Britanije završio na podijumu kao drugoplasirani.
Martin: Kim, Martin Brundle, Sky F1. How, how are you today? [...] Are you enjoying F1?— Sir Lewis Updates (@LH44updates)June 7, 2026
Kim: ⁉️❓️❔️
#MonacoGPpic.twitter.com/KZTqa63erM
Treći kroz cilj prošao je Isak Hađar (Red Bul), a zatim smo vidjeli Oskara Pijastrija (Meklaren), Lijama Losona (RB), Lindblada (RB), Pjera Gaslija (Alpina), Aleksa Albona (Vilijams), Estebana Okona (Has) i Serhija Pereza (Kadilak) koji je osvojio istorijske prve bodove za novi tim F1. Katastrofalnu trku imao je Džordž Rasel koji je ovog vikenda i zvanično shvatio da je drugi vozač Mercedesa.
Kimi Antoneli je lider šampionata Formule 1 sa 156 bodova, sada je drugo mjesto preuzeo Luis Hamilton sa 90, a onda slijedi Džordž Rasel sa 88.
Lewis Hamilton blows a kiss to his girlfriend, Kim Kardashian, from the podium! pic.twitter.com/WoEeDmfJb7— deni (@fiagirly)June 7, 2026
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(MONDO)