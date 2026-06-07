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Formula 1: Kimi Antoneli dominirao u Monte Karlu, ali opet je svu pažnju "ukrala" Kim Kardašijan

Formula 1: Kimi Antoneli dominirao u Monte Karlu, ali opet je svu pažnju "ukrala" Kim Kardašijan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kimi Antoneli nastavlja da dominira Formulom 1 sa petom uzastopnom pobjedom, dok je Kim Kardašijan privukla pažnju na trci u Monte Karlu.

kim kardasijan gledala pobjedu kimija antonelija Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Kimi Antoneli nastavlja svoju dominaciju u Formuli 1 i došao je do pete uzastopne pobjede u ovoj sezoni, ujedno i u karijeri. Nakon što je pobjeđivao na trkama u Kini, Japanu, Majamiju i Kanadi - Kimi Antoneli je trijumfovao i na ulicama Monte Karla, odbranivši "pol" poziciju koju je osvojio u subotu.

U haotičnoj trci, na kojoj je bolid otkazao Maksu Ferstapenu već na startu, kasnije i Landu Norisu iz Meklarena, odnosno Šarlu Lekleru koji se zakucao u zid navodno zbog problema sa kočnicama, pažnju je pored Kimija - privukla i Kim.

Nova devojka Luisa Hamiltona, starleta Kim Kardašijan, očekivano je bila najpraćenija kada se pojavila "na gridu", ali nije htjela da razgovara za medije, čak je bila i neprijatna. Zbog toga su je već odavno "razapeli" na društvenim mrežama, a nije pomoglo ni što je njen izabranik iz Velike Britanije završio na podijumu kao drugoplasirani.


Treći kroz cilj prošao je Isak Hađar (Red Bul), a zatim smo vidjeli Oskara Pijastrija (Meklaren), Lijama Losona (RB), Lindblada (RB), Pjera Gaslija (Alpina), Aleksa Albona (Vilijams), Estebana Okona (Has) i Serhija Pereza (Kadilak) koji je osvojio istorijske prve bodove za novi tim F1. Katastrofalnu trku imao je Džordž Rasel koji je ovog vikenda i zvanično shvatio da je drugi vozač Mercedesa.

Kimi Antoneli je lider šampionata Formule 1 sa 156 bodova, sada je drugo mjesto preuzeo Luis Hamilton sa 90, a onda slijedi Džordž Rasel sa 88.

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00:18
F1, A1
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)

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Tagovi

Formula 1 kim kardašijan

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