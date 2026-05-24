logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prestani da kukaš preko radija i vozi": Šef javno prevaspitao vodećeg u Formuli 1

"Prestani da kukaš preko radija i vozi": Šef javno prevaspitao vodećeg u Formuli 1

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Šef Mercedesa Toto Volf morao da žestoko reaguje prema Kimiju Antoneliju

Šef Mercedesa Toto Volf kritikovao Kimija Antonelija Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Britanski vozač Džordž Rasel pobijedio je u sprint trci za Veliku nagradu Kanade nakon žestokog duela sa timskim kolegom iz Mercedesa, Kimijem Antonelijem. Italijan je tokom borbe za prvo mjesto nekoliko puta završio van staze.

Incident se dogodio već u šestom krugu na stazi "Žil Vilnev" u Montrealu, kada su Rasel i 19-godišnji Italijan vodili oštru borbu u prvoj krivini. Nakon kontakta, Antoneli je izletio na travu i preko timskog radija bijesno optužio Rasela da ga je izgurao sa staze, tražeći kaznu za svog timskog kolegu.

"To je bilo baš bezobrazno", poručio je Antoneli tokom trke.

Šef Mercedesa Toto Volf pokušao je da smiri situaciju porukom preko radija: "Koncentriši se na vožnju, a ne na žaljenje preko radija."

Antoneli je nakon trke priznao da su emocije bile jake.

"Moram ponovo da pogledam situaciju. Bio sam veoma iznerviran u tom trenutku. Najvažnije je da među timskim kolegama nema kontakta", rekao je mladi Italijan.

Sa druge strane, Rasel smatra da nije prekršio pravila.

"Nisam bio pod istragom, što dovoljno govori. U takvim situacijama vozač koji napada spolja uvijek preuzima određeni rizik. Zatvarao sam putanju i to je moje pravo", izjavio je 28-godišnji Britanac.

Antoneli je kasnije još dva puta izletio sa staze pokušavajući da napadne rivale, pa je izgubio poziciju od vozača Meklarena Lando Norisa, koji je na kraju završio drugi. Antoneli je kroz cilj prošao kao treći.

Sprint trka dodatno je zakomplikovala borbu za šampionat, pošto je Rasel smanjio zaostatak u generalnom plasmanu na 18 bodova za vodećim Antonelijem (106 poena).

U kvalifikacijama za glavnu trku, Rasel je nastavio sjajan vikend i osvojio pol poziciju treću godinu zaredom u Kanadi. Drugo mjesto pripalo je Antoneliju, dok je Noris zauzeo treću poziciju na startu.

Tagovi

Formula 1 Kimi Antoneli

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC