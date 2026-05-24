"Prestani da kukaš preko radija i vozi": Šef javno prevaspitao vodećeg u Formuli 1

Šef Mercedesa Toto Volf morao da žestoko reaguje prema Kimiju Antoneliju

Britanski vozač Džordž Rasel pobijedio je u sprint trci za Veliku nagradu Kanade nakon žestokog duela sa timskim kolegom iz Mercedesa, Kimijem Antonelijem. Italijan je tokom borbe za prvo mjesto nekoliko puta završio van staze.

Incident se dogodio već u šestom krugu na stazi "Žil Vilnev" u Montrealu, kada su Rasel i 19-godišnji Italijan vodili oštru borbu u prvoj krivini. Nakon kontakta, Antoneli je izletio na travu i preko timskog radija bijesno optužio Rasela da ga je izgurao sa staze, tražeći kaznu za svog timskog kolegu.

"To je bilo baš bezobrazno", poručio je Antoneli tokom trke.

Šef Mercedesa Toto Volf pokušao je da smiri situaciju porukom preko radija: "Koncentriši se na vožnju, a ne na žaljenje preko radija."

Antoneli je nakon trke priznao da su emocije bile jake.

"Moram ponovo da pogledam situaciju. Bio sam veoma iznerviran u tom trenutku. Najvažnije je da među timskim kolegama nema kontakta", rekao je mladi Italijan.

Sa druge strane, Rasel smatra da nije prekršio pravila.

"Nisam bio pod istragom, što dovoljno govori. U takvim situacijama vozač koji napada spolja uvijek preuzima određeni rizik. Zatvarao sam putanju i to je moje pravo", izjavio je 28-godišnji Britanac.

Antoneli je kasnije još dva puta izletio sa staze pokušavajući da napadne rivale, pa je izgubio poziciju od vozača Meklarena Lando Norisa, koji je na kraju završio drugi. Antoneli je kroz cilj prošao kao treći.

Sprint trka dodatno je zakomplikovala borbu za šampionat, pošto je Rasel smanjio zaostatak u generalnom plasmanu na 18 bodova za vodećim Antonelijem (106 poena).

U kvalifikacijama za glavnu trku, Rasel je nastavio sjajan vikend i osvojio pol poziciju treću godinu zaredom u Kanadi. Drugo mjesto pripalo je Antoneliju, dok je Noris zauzeo treću poziciju na startu.