Đina Džinović objavila slike iz Monaka
Đina Džinović, ćerka pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, koja je postala poznata posle udaje za pjevača, ostala je uz majku poslije razvoda roditelja.
Nedavno je bila kod oca u Beogradu, nakon, kako je pričao, "zamrznutog odnosa" koji su imali. Haris želi da želi maksimalno zaštiti ćerku od pažnje javnosti, međutim, Đina, po svemu sudeći, uživa da se pokazuje na društvenim mrežama.
Sada je pokazala kako je uživala u Monaku, i sa terase posmatrala formuli 1, Veliku nagradu Monako, a zatim je pokazivala kako se provodi.
Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović: Harisova i Melinina ćerka ispijala šampanjac u prvom redu (Foto)
Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.
"Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo", govorio je on.
Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović: Harisova i Melinina ćerka ispijala šampanjac u prvom redu (Foto)
"Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju djecu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući", rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".
Sve oči uprte u Kim Kardašijan
Na trci Formule 1 u Monaku, Kim Kardašijan je navijala za svog dečka Luisa Hamiltona.
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Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović: Harisova i Melinina ćerka ispijala šampanjac u prvom redu (Foto)
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(Kurir, MONDO)