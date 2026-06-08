Đina Džinović objavila slike iz Monaka

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Đina Džinović, ćerka pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, koja je postala poznata posle udaje za pjevača, ostala je uz majku poslije razvoda roditelja.

Nedavno je bila kod oca u Beogradu, nakon, kako je pričao, "zamrznutog odnosa" koji su imali. Haris želi da želi maksimalno zaštiti ćerku od pažnje javnosti, međutim, Đina, po svemu sudeći, uživa da se pokazuje na društvenim mrežama.

Sada je pokazala kako je uživala u Monaku, i sa terase posmatrala formuli 1, Veliku nagradu Monako, a zatim je pokazivala kako se provodi.

Vidi opis Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović: Harisova i Melinina ćerka ispijala šampanjac u prvom redu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 6 6 / 6 AD

Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.

"Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo", govorio je on.

Vidi opis Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović: Harisova i Melinina ćerka ispijala šampanjac u prvom redu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/ djinadzinovic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram printscreen/djinadzinovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/printscreen/djinadzinovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Dejan_Milicevic Br. slika: 11 11 / 11

"Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju djecu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući", rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

Sve oči uprte u Kim Kardašijan

Na trci Formule 1 u Monaku, Kim Kardašijan je navijala za svog dečka Luisa Hamiltona.

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Pogledajte 00:16 Evo šta Đina Džinović radila na dan Melinine svadbe Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir, MONDO)