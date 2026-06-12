"Da li je ovo kraj Novaka Đokovića?": Najboljem teniseru svih vremena neće se svidjeti ove riječi

Srpski teniser Novak Đoković ima samo još jednu šansu da napravi uspjeh u karijeri, tvrdi španski AS.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rekorder je po broju nedjelja na prvom mjestu ATP liste i broju trofeja sa najvećih turnira, ali u posljednje vrijeme nije u dobroj formi. Nakon što je u Melburnu stigao do finala Australijan opena, Novak je upao u probleme i sa formom i sa povredama, pa smo ga rijetko gledali na terenu tokom prethodnih dana. Sve to je natjeralo je ljude da pričaju o kraju karijere...

Tako španski list "AS" pokreće pitanje do kada će Novak Đoković igrati tenis, odnosno razmišlja da li je ovo kraj njegove karijere! Iako smo prethodnih godina slušali od Novaka da mu je cilj plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, kako bi ponovo bio u društvu najboljih svjetskih sportista, čini se da je sve više onih koji su skeptični da će srpski teniser nastupiti na tom takmičenju.

Novinar Haime Davila pita se da li je došao kraj Novaka Đokovića, jer je prošlo već više od 1000 dana od kako je osvojio grend slem titulu, a u međuvremenu je napunio 39 godina, smanjio broj turnira na kojima učestvuje i počeo da ispada od tenisera koji ranije nikako nisu mogli da ga ugroze. "Da li će ikada osvojiti 25. grend slem?", jedno je od glavnih pitanja španskog novinara u ovom tekstu.

Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ujedno, Haime ističe da bi predstojeći Vimbldon mogao da bude posljednja dobra prilika da Novak Đoković osvoji grend slem titulu. Na turniru neće biti Karlos Alkaraz koji je i dalje povrijeđen, Janik Siner mnogo više voli beton nego travnatu podlogu, a svi ostali su "tu negdje" - odnosno, nedovoljno bolji od srpskog tenisera. To bi Novak Đoković morao da iskoristi ako želi da dodatno pomjeri granicu teniske istorije.

"Srbin igra sve manje i manje, a sve više i više pati. Već je neko vrijeme bio veoma selektivan u organizovanju svog rasporeda, ali sada ga njegovo fizičko stanje praktično diktira. Đoković je 2026. godine učestvovao u samo 13 mečeva, sa skorom od 9-4 obilježenim dvomjesečnom pauzom zbog problema sa ramenom. Prošle godine, u kojoj je njegovo veliko dostignuće bio plasman u polufinale na četiri velika turnira, uspio je 'samo' da podigne titule u Atini i Ženevi, dva ATP turnira iz 250 kategorije. To su mu jedine titule poslije olimpijskog zlata 2024. godine", navodi se u tekstu, uz podsjećanje da su prošle godine Đokovića na grend slemovima pobjeđivali Alkaraz i Siner, a prije nekoliko dana Žoao Fonseka.

Vrijeme nije saveznik Novaka Đokovića. Iako on često ističe da su mu uzori sportisti koji igraju na vrhunskom nivou i nakon 40. rođendana, jasno je da mladi teniseri sa posebnim motivom žele da ga pobijede - i za to imaju neophodnu energiju. Kako stari tako je Novak Đoković sve lakša meta onima koji ga izazivaju, pa je tokom godina morao da mijenja svoj pristup tenisu.

Kako je Đoković promijenio svoj tenis?

Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Uprkos svim njegovim naporima, dolazi trenutak kada ništa ne djeluje dovoljno. Đoković je morao da se suoči sa stvarnošću i promijeni ono što je najsvetije: svoj teniski stil. Nole koji se sada takmiči je sasvim drugačiji od onog koji se takmičio prije deset godina. Ove godine, na primjer, 32% njegovih poena počinje agresivnim servis-volej sekvencama ili neposrednim napadom nakon servisa; 2014. godine taj procenat je bio jedva 9%. Više nije toliko zainteresovan za iscrpljujuće razmjene udaraca, uglavnom zato što nije u stanju da ih dosljedno održava, pa otuda i njegova hitnost da skrati poene i smanji svoje kretanje. Trenutno je prosječna pređena udaljenost po razmjeni udaraca 12,4 odsto manja nego 2018. godine. 'Novi Đoković' je mnogo selektivniji u svojim naporima", navodi se u tekstu španskog lista.

Zbog toga je za Novaka Đokovića izuzetno važan njegov servis, koji mu je sada daleko bitnije oružje nego kada je bio na vrhuncu karijere. Podaci pokazuju da je po raznim paramterima koji su blisko povezani sa servisom Novak u samom svjetskom vrhu, što je jasan signal da je on uspio da se prilagodi novim okolnostima. Upravo zato i traje toliko dugo.

"Kada osjetim da više nisam jedan od najboljih na svijetu, to će biti kraj", poruka je Novaka Đokovića koju je cijelom svijetu saopštio pred Rolan Garos. Trenutno je sedmi igrač planete, ali bi titula na Vimbldonu to mogla značajno da promijeni i pogura ga nazad na četvrto mjesto. Znači, još nije vrijeme.