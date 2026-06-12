Rafael Nadal: "14 godina sanjam taj poen protiv Novaka, još me boli"

U podkastu 'Doc Talk', Nadal govori o svojoj karijeri i o tome kako gleda na promašaj protiv Đokovića na Australijan openu 2012. godine.

Izvor: Cao Yang / Avalon / Profimedia

Novak Đoković i Rafael Nadal odigrali su u karijeri čak 60 mečeva i za dva je bolji bio srpski teniser. Međutim, ko zna koliko bi još pobjeda Nadal "prebacio" Đokoviću samo da je dobio finale Australijan opena 2012. godine, najspektakularnije u istoriji ovog sporta, koje je trajalo gotovo šest sati i poslije kog više nisu mogli da stoje na nogama.

Upravo tog meča podsjetio se u podkastu "Doc Talk" i ne zaboravlja kako je u petom setu vodio 4:2 i 30:15 na svoj servis gem, a onda je promašio lak "pasing šot" i Đoković je poslije poklon poena napravio preokret.

Pogledajte 00:21 Greška Rafaela Nadala protiv Novaka Đokovića na Australijan openu 2012. godine Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

"Prošlost je prošlost, ali je gledam kao nešto pozitivno. Imao sam mnogo bolju karijeru nego što sam ikada mogao da zamislim. Periodi kada sam bio povrijeđen su mi najteže pali. Takođe, tu je onaj 'pasing šot' prtiv Đokovića u finalu u Melburnu na primjer. To je detalj koji vraćam u glavi i pomislim 'boli me da to vidim'. Bio je to baš lak udarac i praktično je značio da ću da osvojim turnir", rekao je Nadal.

"Ipak, ta etapa mog života je završena i to je dobro. Imam sjajne uspomene, ali ne razmišljam više kao teniser. Lijepo mi je da vidim neke fotografije u muzeju ili akademiji i to doživim emotivno, ali je ta epizoda za mene gotova...", naglavaša Nadal.

Kako je Nadalu u penziji?

Izvor: Miguel Cordoba / Sipa Press / Profimedia

Odlučio je Nadal da se povuče iz tenisa u jesen 2024. godine, a sada tenis posmatra sasvim drugačijim očima, pa je tako i sa rivalima - koji su mu sada mnogo bliži i draži.

"Sada kada sam završio karijeru, vidim Federera ili Đokovića i mnogo mi je drago zbog toga. Često se čujem telefonom sa Rodžerom. Kada igrate, to rivalstvo uvijek postoji i donekle ste rezervisani. Sada je sve prirodnije. Gledam neke najzanimljivije poteze sa mečeva, rijetko baš gledam cijeli meč. Naravno, ako igraju Alkaraz i Siner onda volim to da ispratim. Takođe, pratim i razvoj Rafe Hodara koji je mnogo napredovao u posljednjih godinu dana", naglasio je Nadal.

"Veći sam takmičar nego pobjednik"

"Da, bio sam pobjednik, jer ne bih ostvario sve što sam ostvario bez toga. Ali prije nego što sam naučio kako da pobjeđujem bio sam neko ko je znao kako da se takmiči. Uvijek sam nalazio način da se adaptiram i da se takmičim do kraja, bez obzira na sve fizičke probleme koje sam imao. Zato i kažem za sebe da sam veći takmičar nego što sam pobjednik. Boljelo me je kada izgubim, mada sam to prihvatao ako sam se borio i takmičio. Najgore bi me bilo ako nisam osjetio da sam se takmičio. Uživao sam dok sam igrao tenis. Moje tijelo je reklo da je dosta bilo, dok je moj um htio da nastavi. Htio sam da istražujem i da vidim kako će tijelo da odgovori. Ljudi su se pitali zašto ne idem u penziju. Dao sam sebi dovoljno vremena da isprobam sve kako bih se vratio. Kada sam vidio da je to nemoguće, onda sam shvatio da je došao momenat za kraj", zaključio je on.