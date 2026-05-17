"Janik Siner samo jedan rekord ne može da sruši a nije u vlasništvu Novaka Đokovića"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Italijan Adrijano Panata previše je požurio sa poređenjem Janika Sinera sa legendama "bijelog sporta", potpuno zanemario rekorde Novaka Đokovića.

adrijano panata siner jedino ne moze da obori nadalov rekord Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner ima 24 godine, osvojene četiri grend slem titule, osam masters titula, a već se priča kako će poobarati rekorde "velike teniske trojke". Ukoliko osvoji Masters u Rimu, postaće jedini igrač u istoriji koji je vezao šest masters titula, a ujedno i najmlađi koji je kompletirao sve trofeje iz serije 1000.

Teniska javnost je oduševljena nivoom igre prvog tenisera svijeta, a ne bi to izgledalo tako lako da Karlos Alkaraz nije doživio povredu i duže vrijeme će provesti van terena. Najavljeno je da će propustiti Rolan Garos, pretpostavlja se da će biti spreman za Vimbldon.

Italijan Adrijano Panata vjeruje da njegov sunarodnik može da obori brojne rekorde, osim jednog. Nekadašnji teniser tvrdi da je dostignuće Rafaela Nadala na Rolan Garosu nenadmašno. To bi značilo da su Novakove 24 grend slem titule, od kojih 10 na Australijan Openu", lak zadatak za Sinera...

"Mislim da će jedini rekord koji će za Sinera biti veoma težak, možda čak i nemoguć, biti osvajanje Rolan Garosa 14 puta kao Nadal", rekao je Panata za "L’Ekip".

Govorio je iz sopstvenog iskustva jer je bio šampion Rolan Garosa iz 1976. godine i zna koliko je teško slaviti na pariskoj šljaci.

"Ja sam osvojio Rolan Garos samo jednom i znam koliko je to teško. Zato je osvojiti ga 14 puta nešto nadljudsko", rekao je Panata.

Siner trenutno izgleda mnogo spremnije od ostalih rivala i u nizu je od 27 uzastopnih pobjeda na ATP tutu.

"Svi igrači imaju slabosti, ali on ih nema mnogo. Kada izađe na teren, nameće svoju igru. Jedino Alkaraz može ozbiljno da mu parira, dok su svi ostali daleko iza", smatra Panata.

Šta je glavna razlika između Sinera i Alkaraza? "Alkaraz nekada ima loše dane, dok ih Siner gotovo nikada nema", zaključio je Panata.

Janik Siner naterao Oreli Tort da prekine meč
Izvor: Arena tenis
