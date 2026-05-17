Pokrenuta debata: Novak Đoković 2011. ili Janik Siner 2026?

Dominacija Janika Sinera u tekućoj sezoni podsjetila je mnoge na legendarnu 2011. godinu Novaka Đokovića.

Italijanski teniser Janik Siner je nezaustavljiv u 2026. godini. Osvojio je titule u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu i Madridu, a do novog trofeja ga dijeli samo duel sa Kasperom Rudom u finalu Mastersa u Rimu. Za sada ima impresivan niz od 27 pobjeda, što je mnoge podsjetilo na legendarnu sezonu Novaka Đokovića kada je 2011. godine ostao neporažen do polufinala Rolan Garosa (43 pobjede u nizu).

Nekadašnji asovi Džon Izner, Sem Kveri i Stiv Džonson su pokrenuli debatu o tome da li bi Siner iz 2026. pobijedio Đokovića iz 2011.

Đoković i tačka

Džon Izner je iznio svoje argumente zašto je Srbin i dalje za njega neprevaziđen. "Ali Đoković iz 2026. je već pobijedio Sinera iz 2026. ove godine. Teško je reći, to bi bio samo rat. Đoković iz 2011. je u rangu sa Federerom iz 2006/2007", kaže Amerikanac.

Džonson je želio da istakne Đokovićev rezultat protiv njegovih najvećih rivala, Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Realno gledano, Novak je imao mnogo jaču konkurenciju nego Siner danas.

"Novak je 2011. godine imao niz od 41 pobjede, prvi poraz je bio od Rodžera u polufinalu protiv Francuza. Imao je skor 70-6, a te godine je imao skor 10-1 protiv Rafe i Rodžera. Novak je taj", rekao je Džonson sa čim se složio i Kveri.

"Izabraću Novaka zbog toga, jer je pobjeđivao ove momke koji su bili malo jači", dodao je Kveri, na šta se nadovezao Izner.

"To je dobra poenta, imati skor 10-1 u kalendarskoj godini protiv Rafe i Rodžera je šala", rekao je Izner, čime je stavljena tačka na ovu debatu.

Inače, Italijan je već ispisao istoriju bijelog sporta ove sezone jer je postao jedini teniser koji je vezao pet titula na Masters turnirima, a šesta mu je nadohvat ruke.

