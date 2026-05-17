Otac zabranio napadaču da ide na Mundijal: "Zvao me i rekao da ga izbrišem sa spiska za Svjetsko prvenstvo"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nevjerovatno sa čim mora da se bori Sabri Lamuši. Jedan od igrača mu ne ide na Svjetsko prvenstvo jer otac to ne želi.

tata zabranio napadacu da ide na mundijal Izvor: Mohamed Hammi / Sipa Press / Profimedia

Svašta se dešava pred Svetsko prvenstvo, ali selektor Tunisa Sabri Lamuši je imao nevjerovatan otkaz. On je morao da izbaci igrača sa spiska nacionalnog tima. A zašto? Jer ga je igračev otac zvao i zamolio da to uradi!

Nekadašnji reprezentativac Francuske Lamuši htio je da uvrsti Loija Ben Farhata u tim, ali je otac 19-godišnjeg napadača Karlsruea zamolio selektora da njegovog sina ne stavi na spisak. Ben Farhat je rođen u Njemačkoj, a možda bi ovaj zahtjev bio manje čudan da on već nije debitovao za seniorski tim Tunisa. 

Ove godine se probio u dresu Karlsruea io sada ima ponude timova poput Ajntrahta iz Frankfurta, Borusije Dortmund i Bajer Leverkuzena da naredne sezone zaigra u Bundesligi. Ipak, ako se transfer desi neće to biti nakon nekog od mečeva na Svjetskom rpvenstvu. 

Šta se desilo?

Izvor: Benedict Christ / imago sportfotodienst / Profimedia

"Dobio sam poziv od oca Luija Ben Farhata jutros. Rekao mi je da je prerano da povedem njegovog sina na Svjetsko prvenstvo i odbio je poziv. Bio sam šokiran. Zvao sam Luija, on se nije javio. Ponovo sam zvao njegovog oca, on mi tada nije odgovorio. To je nedostatak poštovanja i kraj te priče", naglasio je Lamuši. 

Navodno je pravi razlog odbijanja poziva selektora to što se porodica Loija Ben Farhata plaši da bi loši rezultati Tunisa na Svjetskom prvenstvu mogli da mu smanje cijenu, Tunis se nalazi u grupi F sa Japanom, Holandijom i Švedskom. 

