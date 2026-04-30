Promijenjen termin utakmice "zmajeva" i Makedonaca

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je u četvrtak da je promijenjen termin prijateljske utakmice protiv selekcije Sjeverne Makedonije u Sarajevu.

Pred put na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, "zmajevi" će odigrati meč protiv Sjeverne Makedonije na "Koševu".

Meč je prvobitno bio planiran u 18.00 a danas je FS BiH saopštio da je satnica pomjerena na 20.30.

"Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je, nakon dogovora između predstavnika FS BiH i Fudbalske federacije Sjeverne Makedonije, uz saglasnost oba saveza, došlo do promjene satnice odigravanja prijateljske utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Umjesto ranije planiranog termina u 18.00 sati, utakmica će biti odigrana u 20.30 sati. Susret je na programu 29. maja 2026. godine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Ovim putem obavještavamo sve navijače da kupljene ulaznice ostaju važeće i da nije potrebno vršiti bilo kakve izmjene. Zahvaljujemo se javnosti na razumijevanju", navedeno je u saopštenju FS BiH.

Izabranici Sergeja Barbareza će osim protiv Makedonaca igrati i prijateljski meč u Americi, a protivnik bi trebala biti selekcija Paname.

Na Mundijalu su fudbaleri BiH smješteni u grupu sa Švajcarskom, Kanadom i Katarom, a takmičenje otvaraju 12. juna u Torontu upravo protiv domaće selekcije. Šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

