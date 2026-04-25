Jovo Lukić propustio gradski derbi zbog povrede

Napadač Univerzitatee Kluž i reprezentacije Bosne i Hercegovine Jovo Lukić povrijedio se neposredno prije gradskog derbija sa Klužom pa nije učestvovao u porazu svog tima (1:0).

Izvor: Youtube/FC Universitatea Cluj

Gradski derbi između Kluža i "studenata" iz tog rumunskog grada odlučio je penal u 70. minutu koji je sigurno izveo Andrei Kordea.

Najbolji strijelac gostiju Jovo Lukić propustio je meč zbog problema sa povredom leđa, ali prema prvim procjenama rumunskih medija, nije u pitanju ništa ozbiljnije i nekadašnji centarfor Borca iz Banjaluke će biti spreman za narednu utakmicu.

"Vjerovatno medicinsko osoblje kluba nije željelo da rizikuje moguću ozbiljniju povredu, s obzirom da Univerzitatea Kluž ide da u finišu sezonu osvoji čak i titulu prvaka. Lukić bi po svemu trebao da bude starter u sljedećem kolu protiv Arđeša 2. maja", navode rumunski mediji.

Podsjetimo, Lukić je ove sezone prvi strijelac šampionata Rumunije sa 18 golova uz dvije asistencije na 30 odigranih utakmica.







Standings provided by Sofascore

(MONDO)