Jovo Lukić ostaje u Rumuniji: Nekadašnji napadač Borca produžio ugovor sa Univerzitateom Kluž

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić produžio je ugovor sa rumunskom Univerzitateom Kluž do 2029. godine.
Najbolji strelac rumunskog šampionata sa 18 postignutih golova Jovo Lukić potpisao je produženje ugovora koji je isticao sljedećeg leta, tako da će visoki centarfor ostati u klubu do 2029. godine.
Otkako je stigao u Univerzitateu Kluž na početku sezone, nije mu dugo trebalo da pokaže klasu!
Špic, dvostruki šampion BiH sa Borcem iz Banjaluke prije dolaska u Rumuniju, debitovao je u crno-bijelom dresu još u prvom kolu rumunskog prvenstva, na gostovanju u Bukureštu, gdje je postigao dva pogotka Metaloglobusu.Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga
Napadač iz BiH je bio taj koji je otključao rezultat i u revanš meču protiv jermenskog Ararata, zahvaljujući predivnom golu glavom. Nakon završetka evropskog puta, Lukić je maksimalno iskoristio svoj arsenal čistokrvnog napadača u domaćim takmičenjima, postigavši čak 19 golova - od čega 18 u Superligi Rumunije i jedan u susretu sa Ocelulom u Kupu Rumunije.
Nakon što je bio dvostruki strijelac u uvodnom kolu, igrač kog su navijači prozvali "Jovo-gol" ponovio je sličan podvig i na gostovanjima protiv Ocelula (2:1) i Botošanija (3:1), te je bio jedan od glavnih tvoraca bajkovitog puta Univerzitete ove sezone.
Štaviše, napadač "studenata" postigao je dva gola i u posljednjem meču u pobjedi 4:0 protiv Univerzitete Krajove, a upisao je i "het-trik" u duelu od 7. decembra, kada je deklasiran Hermanštat (3:0).
Ovaj fantastičan učinak stavlja Lukića na samo dva gola udaljenosti od ličnog rekorda: igrača sa najviše golova iz igre postignutih u jednoj sezoni rumunske Superlige, od uvođenja aktuelnog takmičarskog sistema.
Još mu nedostaje jedan pogodak da stigne Luisa Munteanua, koji je prošle sezone postigao 19 golova isključivo iz igre.Izvor: Promo/FS BiH
Sjajne partije u dresu Univerzitete donijele su Lukiću poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za baraž mečeve protiv Velsa i Italije, ali je odlukom selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza oba duela presjedio na tribinama. Doduše, imao je i lakšu povredu ruke, pa je to vjerovatno bio glavni razlog.
Lukić sada ima dobre šanse da se nađe u sastavu sa kojim će se selekcija BiH uputiti na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku, gdje će igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.
Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.
(MONDO)