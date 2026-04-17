Jovo Lukić ostaje u Rumuniji: Nekadašnji napadač Borca produžio ugovor sa Univerzitateom Kluž

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić produžio je ugovor sa rumunskom Univerzitateom Kluž do 2029. godine.

Izvor: Răzvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Najbolji strelac rumunskog šampionata sa 18 postignutih golova Jovo Lukić potpisao je produženje ugovora koji je isticao sljedećeg leta, tako da će visoki centarfor ostati u klubu do 2029. godine.

Otkako je stigao u Univerzitateu Kluž na početku sezone, nije mu dugo trebalo da pokaže klasu!

Špic, dvostruki šampion BiH sa Borcem iz Banjaluke prije dolaska u Rumuniju, debitovao je u crno-bijelom dresu još u prvom kolu rumunskog prvenstva, na gostovanju u Bukureštu, gdje je postigao dva pogotka Metaloglobusu.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Napadač iz BiH je bio taj koji je otključao rezultat i u revanš meču protiv jermenskog Ararata, zahvaljujući predivnom golu glavom. Nakon završetka evropskog puta, Lukić je maksimalno iskoristio svoj arsenal čistokrvnog napadača u domaćim takmičenjima, postigavši čak 19 golova - od čega 18 u Superligi Rumunije i jedan u susretu sa Ocelulom u Kupu Rumunije.

Nakon što je bio dvostruki strijelac u uvodnom kolu, igrač kog su navijači prozvali "Jovo-gol" ponovio je sličan podvig i na gostovanjima protiv Ocelula (2:1) i Botošanija (3:1), te je bio jedan od glavnih tvoraca bajkovitog puta Univerzitete ove sezone.

Štaviše, napadač "studenata" postigao je dva gola i u posljednjem meču u pobjedi 4:0 protiv Univerzitete Krajove, a upisao je i "het-trik" u duelu od 7. decembra, kada je deklasiran Hermanštat (3:0).

Ovaj fantastičan učinak stavlja Lukića na samo dva gola udaljenosti od ličnog rekorda: igrača sa najviše golova iz igre postignutih u jednoj sezoni rumunske Superlige, od uvođenja aktuelnog takmičarskog sistema.

Još mu nedostaje jedan pogodak da stigne Luisa Munteanua, koji je prošle sezone postigao 19 golova isključivo iz igre.

Izvor: Promo/FS BiH

Sjajne partije u dresu Univerzitete donijele su Lukiću poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za baraž mečeve protiv Velsa i Italije, ali je odlukom selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza oba duela presjedio na tribinama. Doduše, imao je i lakšu povredu ruke, pa je to vjerovatno bio glavni razlog.

Lukić sada ima dobre šanse da se nađe u sastavu sa kojim će se selekcija BiH uputiti na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku, gdje će igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

(MONDO)