logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sergej Barbarez hvalio Jovu Lukića, pa ga poslao na tribine!

Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji napadač Borca Jovo Lukić neće biti u kombinaciji za baraž meč sa Velšanima.

Jovo Lukić Izvor: Promo/FS BiH

Iako se Jovo Lukić našao na spisku selektora Sergeja Barbareza za baraž meč protiv Velsa, nekadašnji napadač Borca neće biti u prilici da nastupi na večerašnjem susretu u Kardifu (20.45).

Selektor Barbarez pohvalno je govorio o trenutno vodećem strijelcu rumunske lige tokom okupljanja reprezentativaca.

"Ne bi se našao na spisku da ne igra kako igra. Jovo cijele sezone igra konstantno dobro, bio sam u Bukureštu jednu utakmicu. Pravi target igrač, vrlo dobra tehnika, igrač koji se ne boji, koji želi da igra. Zamišljen je kao opcija poslije Edina jer podsjeća stilom. Nadam se da će tako nastaviti, vidim stvarno da mu je čast što je ovdje. To su ljudi koji ćute, rade i nameću se na terenu, a ne kroz intervjue", rekao je Barbarez.

Izvor: Răzvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Ipak, Lukić će na tribine umjesto na teren. Na dan utakmice prijavljen je spisak od 23 igrača, a na njemu nema Jove Lukića! S obzirom na to da su na spisku "zmajeva" bila 24 fudbalera, Barbarez je morao da se odrekne jednog, a na kraju je izbor pao na Lukića. U napadu su ostali Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković i Samed Baždar.

Kompletan spisak

  • Golmani: Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Martin Zlomislić.
  • Odbrana: Nihad Mujakić, Nidal Čelik, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić.
  • Vezni red: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Amir Hadžiahmetović, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.
  • Napad: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko i Haris Tabaković.

Debitovao protiv SAD

Jovo Lukić na debiju za BiH protiv SAD 2021. godine
Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Nakon nastupa za omladinske selekcije reprezentacije BiH, Jovo Lukić debi za seniorski tim "zmajeva" imao je kod tadašnjeg selektora Ivajla Peteva.

Tog 19. decembra 2021. BiH je u Los Anđelesu poražena je u prijateljskoj utakmici od domaće selekcije SAD, a Lukić je tada upisao 84 minuta na terenu.

Tagovi

Jovo Lukić Sergej Barbarez zmajevi reprezentacija BiH baraž Vels Svjetsko prvenstvo Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC