Sergej Barbarez hvalio Jovu Lukića, pa ga poslao na tribine!

Nekadašnji napadač Borca Jovo Lukić neće biti u kombinaciji za baraž meč sa Velšanima.

Iako se Jovo Lukić našao na spisku selektora Sergeja Barbareza za baraž meč protiv Velsa, nekadašnji napadač Borca neće biti u prilici da nastupi na večerašnjem susretu u Kardifu (20.45).

Selektor Barbarez pohvalno je govorio o trenutno vodećem strijelcu rumunske lige tokom okupljanja reprezentativaca.

"Ne bi se našao na spisku da ne igra kako igra. Jovo cijele sezone igra konstantno dobro, bio sam u Bukureštu jednu utakmicu. Pravi target igrač, vrlo dobra tehnika, igrač koji se ne boji, koji želi da igra. Zamišljen je kao opcija poslije Edina jer podsjeća stilom. Nadam se da će tako nastaviti, vidim stvarno da mu je čast što je ovdje. To su ljudi koji ćute, rade i nameću se na terenu, a ne kroz intervjue", rekao je Barbarez.

Ipak, Lukić će na tribine umjesto na teren. Na dan utakmice prijavljen je spisak od 23 igrača, a na njemu nema Jove Lukića! S obzirom na to da su na spisku "zmajeva" bila 24 fudbalera, Barbarez je morao da se odrekne jednog, a na kraju je izbor pao na Lukića. U napadu su ostali Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković i Samed Baždar.

Kompletan spisak

Golmani: Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Martin Zlomislić.

Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Martin Zlomislić. Odbrana: Nihad Mujakić, Nidal Čelik, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić.

Nihad Mujakić, Nidal Čelik, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić. Vezni red: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Amir Hadžiahmetović, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Amir Hadžiahmetović, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Edin Džeko i Haris Tabaković.

Debitovao protiv SAD

Jovo Lukić na debiju za BiH protiv SAD 2021. godine

Nakon nastupa za omladinske selekcije reprezentacije BiH, Jovo Lukić debi za seniorski tim "zmajeva" imao je kod tadašnjeg selektora Ivajla Peteva.

Tog 19. decembra 2021. BiH je u Los Anđelesu poražena je u prijateljskoj utakmici od domaće selekcije SAD, a Lukić je tada upisao 84 minuta na terenu.