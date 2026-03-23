"Najvažnije je da budemo hrabri!" Barbarez pred Vels govorio i o Jovi Lukiću: Planiramo ga kao opciju nakon Džeke!

Bh. reprezentacija u četvtak (20.45) gostuje Velsu, a selektor Sergej Barbarez održao je danas konferenciju za novinare.

Pred fudbalskom reprezentacijom BiH su odlučujući dani kad je u pitanju eventualni plasman na Mundijal.

Izabranici Sergeja Barbareza će u četvrtak (26. mart) u Kardifu odmjeriti snage sa Velsom u polufinalu baraža za odlazak na prvenstvo svijeta, koje se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku. U slučaju da iz ovog duela izađu kao pobjednici, pet dana kasnije će na zeničkom "Bilinom polju" igrati sa pobjednikom meča Italija – Sjeverna Irska.

Pred gostovanje na Ostrvu, selektor "zmajeva" suočio se sa velikim hendikepom – izostankom štopera Denisa Hadžikadunića, koji zbog povrede neće moći da pomogne timu.

"Obnovio je povredu, bili smo knap sa vremenom i sam Denis je napravio taj korak da prizna da to neće biti dobro, pa smo odlučili da propusti ovo okupljanje. Ostajemo na 24 igrača, svi ostali su tu, voljni, nasmijani. Samovoljno su odradili već jedan trening i to je pozitivno. Nadam se da će danas svi stići i u 17.00 počinjemo sa pripremama", rekao je Barbarez na početku današnje konferencije za novinare.

Od posljednje utakmice bh. tima, protiv Austrije u Beču, prošla su četiri mjeseca.

"Imali smo možda i previše vremena, četiri mjeseca pauze i onda imate tri dana za pripremu. Nezahvalno je, ali tako je kako je. Nikad više nisam putovao, nikad više nisam gledao, neke stvari sam i objavio, neke nisam, neke smo stvari rješavali, vidite po spisku. Generalno sam više nego zadovoljan, neki su igrači odmorili ovaj vikend. To sam i govorio, da posljednji vikend niko ne igra. Naravno da imamo malo upitnika sa trojicom igrača – Bajraktarevićem, Tahirovićem i Baždarom. Samed je sad dao gol, sa Esmirom i Benjaminom ćemo vidjeti. Nadam se da su fizički spremni, ali imamo plan šta ćemo i kako ćemo sa njima."

Koliko je bitno ne precijeniti rivala?

"Momcima to ne trreba govoriti, ovi igrači koji su igrali na visokom internacionalnom nivou znaju da cijene svaku reprezentaciju. Stoji da su oni favoriti, 40 mjesta ispred nas na FIFA listi, nije to bezveze. Međutim, kad smo svi zajedno, kad pružimo sve što od sebe, možemo da igramo protiv svakoga. Podsjetiću i da smo odlično odigrali protiv Rumunije i Austrije, svi komplimenti momcima. Kod mene je realnost uvijek velikim slovima, ali uvijek tražimo svoju šansu i tako će biti u četvrtak. Imali smo dosta sastanaka sa igračima i mnogo smo razgovarali na tu temu da možemo dosta da uradimo u ovoj utakmici", rekao je Barbarez, nastavivši:

"Hari Vilson im jedan od važnijih igrača, ali kad imate fudbalere iz Lidsa, Fulama, Bornmuta, Kristal Palasa... Svi oni su top igrači, na visokom nivou, Kad smo bili u Engleskoj, gledali smo njihovu ulogu u timu, kako se ponašaju, kakav je govor tijela. Malo žele i da se odmaknu od engleskog stila, žele da imaju posjed lopte, pogotovo kad igraju kući. Glavni adut im je domaći teren, a mi smo pokazali da možemo da pružimo dobre partije kad je atmosfera uzavrela. Činjenica je da od novembra 2014. godine i Njmeačke nismo izgubili nijedan meč na gostujućem terenu."

Osvrnuo se selektor bh. tima i na činjenicu da će posljednji trening pred meč biti obavljen na stadionu Sarajeva, a ne u glavnom gradu Velsa.

"Danas odmara jedan dio, sutra drugi. U srijedu imamo sat gdje možemo neke stvari da ponovimo, ništa novo. Zbog toga i ostajemo tu, to je bila moja odluka, da možemo da ponovimo te stvari. Kad bismo taktičke stvari radili u Kardifu, to bi izašlo dalje. Sa te strane, to je sasvim ok."

Svjetska fudbalska federacija nedavno je kaznila FS BiH zbog navijačkih ispada na mečevima sa Rumunijom i Austrijom. Zbog toga će jedan bio tribina, u prvoj narednoj domaćoj utakmici, biti zatvoren.

"UEFA i FIFA moraju da naplaćuju stvari koje nam daju, Naravno da je malo otišlo predaleko, ali meni je važnije tih pet dana između dvije utakmice kakva će atmosfera biti. To puni enrgiju, to bi stvarno bila euforija. Ja sam je lično osjetio, pred utakmicu protiv Danske, i tad to nije bilo dobro. Ko god bude protivnik, stadion će sigurno biti rasprodat."

Poručio je Barbarez na današnjem obraćanju medijima da je najvažnije da njegova ekipa igra hrabro.

"Taktika i sistemi ne igraju ulogu. Treba da izađemo, da igramo kako možemo i ne bojimo se grešaka. Svako ima dozvolu da pogriješi, promaši, nije problem. Cilj je reakcija, ako to bude ok, onda će to biti dobro."

Na spisku se našao i bivši napadač Borca i sadašnji golgeter Univerzitatee iz Kluža Jovo Lukić, koji je sa 16 pogodaka najbolji strijelac rumunskog šampionata.

"Ne bi se našao na spisku da ne igra kako igra. Jovo cijele sezone igra konstantno dobro, bio sam u Bukureštu jednu utakmicu. Pravi target igrač, vrlo dobra tehnika, igrač koji se ne boji, koji želi da igra. Zamišljen je kao opcija poslije Edina jer podsjeća stilom. Nadam se da će tako nastaviti, vidim stvarno da mu je čast što je ovdje. To su ljudi koji ćute, rade i nameću se na terenu, a ne kroz intervjue."

Na kraju, dotakao se Barbarez i saradnje stručnih štabova seniorske i mlade reprezentacije koja je trenutno na visokom nivou.

"To je naša velika želja. Ne želim da hodam i tražim igrače već želim reprezentativce iz U21 redova. To je baza svega, da U21 funkcioniše. Stvarno smo u dobroj komunikaciji, pogotovo direktor. Dosta smo pričali sa Arjanom Malićem i on je pristao da igra za mladi tim. Stvarno nisam bio zadovoljan situacijom u Šturmu, i kad vidite reakciju tog momka, to je veoma pozitivna stvar. Međutim, to je samo za ovo okupljanje, nije nikakva indicija za poslije", zaključio je Barbarez.