Safet Sušić o predstojećem baražu za plasman na Mundijal: "Ne znam pet igrača Italije"

Safet Sušić kaže da će Bosni i Hercegovini biti teško protiv Italije, ali isto tako kaže da ne zna pet igrača iz novog tima.

Legendarni jugoslovenski fudbaler Safet Sušić vjeruje da Bosna i Hercegovina može da ode na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi. Da bi "zmajevi" to na kraju uradili, moraju prvo da savladaju Vels u gostima, a zatim da vjerovatno igraju protiv Italije u Zenici za plasman na Mundijal.

"Po mom mišlenju, lakše je pobijediti Vels u Kardifu, nego Italiju u BiH...", rekao je "Pape" za Klix.ba, pa objasnio da mu je i Italija nepoznanica: "Nemaju ekipu kao nekada, sada da me pitaš da ti nabrojim pet igrača u italijanskoj reprezentaciji ne bih mogao da to uradim. Mislim da će sigurno biti u finalu, jer ipak jači su od Sjeverne Irske, ali da su pod pritiskom, jesu i te kako. Još se sjećaju šta im se desilo protiv Sjeverne Makedonije prije nekoliko godina".

"Na kraju krajeva u finalu se nikada ništa ne zna. Istina je da u eventualnom finalu protiv Italije, domaći teren neće predstavljati veliku prednost, jer će na tribinama u Zenici sigurno pola navijača biti iz Italije. Ipak, prvo da prođemo Vels, pa onda da mi razmišljamo o Italiji", jasan je Sušić.

Bivši fudbaler i nekadašnji selektor BiH, koji je i posljednji vodio "zmajeve" na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu, kada je malo falilo da prođu grupu.

"Naravno da ću poželjeti sreću 'zmajevima' u sljedećim utakmicama. Volio bih da odemo ponovo na Svetsko prvenstvo, jer bi to bila velika stvar, ali treba ići korak po korak. S druge strane, uvjeren sam da će i u Kardifu biti bar 20 hiljada naših navijača. Očekujem od naših igrača da budu motivisani i da maksimalno daju sve od sebe", zaključio je Sušić.

Ko igra za Italiju?

Vels i Bosna i Hercegovina sastaju se 26. marta u Kardifu, istog dana u Bergamu igraju Italija i Sjeverna Italija, dok je finale ovog plej-ofa zakazano za 31. mart u Kardifu ili Zenici. Sve govori da je Italija favorit i da će se konačno plasirati na veliko takmičenje, a ovo je sastav na koji računa Đenaro Gatuzo:

Golmani : Elija Kaprile (Kaljari), Marko Karnezeki (Atalanta), Đanluiđi Donaruma (Mančester siti), Aleks Meret (Napoli);

: Elija Kaprile (Kaljari), Marko Karnezeki (Atalanta), Đanluiđi Donaruma (Mančester siti), Aleks Meret (Napoli); Odbrana : Alessandro Bastoni (Inter), Alesandro Bonđorno (Napoli), Rikardo Kalafijori (Arsenal), Andrea Kambijazo (Juventus), Dijego Kopola (Pariz), Federiko Dimarko (Inter), Federiko Gati (Juventus), Đanluka Manćini (Roma), Marko Palestra (Kaljari), Đorđo Skalvini (Atalanta), Leonardo Spinacola (Napoli);

: Alessandro Bastoni (Inter), Alesandro Bonđorno (Napoli), Rikardo Kalafijori (Arsenal), Andrea Kambijazo (Juventus), Dijego Kopola (Pariz), Federiko Dimarko (Inter), Federiko Gati (Juventus), Đanluka Manćini (Roma), Marko Palestra (Kaljari), Đorđo Skalvini (Atalanta), Leonardo Spinacola (Napoli); Vezni red : Nikolo Barela (Inter), Brajan Kristante (Roma), Davide Fratezi (Inter), Manuel Lokateli (Juventus), Nikolo Pisili (Roma), Sandro Tonali (Njukasl);

: Nikolo Barela (Inter), Brajan Kristante (Roma), Davide Fratezi (Inter), Manuel Lokateli (Juventus), Nikolo Pisili (Roma), Sandro Tonali (Njukasl); Napad: Federiko Kijeza (Liverpul), Frančesko Pio Espozito (Inter), Mojze Ken (Fiorentina), Mateo Politano (Napoli), Đakomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegi (Al-Kadsija) i Đanluka Skamaka (Atalanta).

