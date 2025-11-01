Senijad Ibričić opleo po Safetu Sušiću, odgovorili mu veterani Sarajeva: Ustanite kad pomenete Papeta!

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine žestoko kritikovao bivšeg selektora "zmajeva".

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Udruženje "Bordo-bijeli veterani i prijatelji FK Sarajevo" oštro je reagovalo na izjavu bivšeg reprezentativca BiH Senijada Ibričića, koji je, između ostalog, rekao da je legendarni Safet Sušić jedini čovjek iz njegove karijere s kojim ne želi razgovarati.

"Niko nema pravo omalovažavati jednog Safeta Sušića, najboljeg fudbalera Bosne i Hercegovine svih vremena, ni kao igrača, ni kao fudbalskog stručnjaka, a još manje njegov karakter", poručili su iz Udruženja i dodali:

"Udar na Papeta je udar na sve nas. To je nepoštovanje zastave, grba, dresa, navijača. Komentari u stilu 'bolji sam od njih', kolega koji su ostvarili do sada najbolji rezultat u bh. fudbalu su u najmanju ruku neprimjereni. Kad se spomene ime i prezima Safeta Sušića, svi trebamo ustati. Osuđujemo svaki atak na njegovu ličnost i pokušaj da se ukalja njegovo ime i djelo, koje treba da bude uzor svakom našem sportskom radniku. Pape je ostavio neizbrisiv trag u evropskom, jugoslovenskom i bosanskohercegovačkom fudbalu i to niko ne smije zaboraviti, a još manje omalovažavati."

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Podsjetimo, Ibričić nije odigrao ni minut na Mundijalu 2014. godine u Brazilu, što je zamjerio nekadašnjem selektoru "zmajeva".

"To što nisam igrao, ne znam... Sreća da ga tad nisam vidio. Ta posljednja utakmica... Ja sam i prije te zadnje utakmice osjećao da bi se moglo dogoditi da neću igrati, ali kad je sudija odsvirao kraj, a ja jedini nisam igrao... To mi je bio možda najteži trenutak u karijeri. Nakon toga prihvatiš realnost, ima života i nakon toga i tješila me ta činjenica da sam uopšte bio tamo".

Zbog Papetovog ostanka na klupi BiH i nakon Svjetskog prvenstva, Ibričić je odlučio da završi reprezentativnu karijeru.

"S obzirom da je taj selektor ostao i nakon Svjetskog prvenstva, automatski sam se odlučio povući iz reprezentacije. Nisam ni do tad previše igrao i znao sam da neću ni ubuduće previše igrati. Nisam igrao iz razloga koji nemaju veze s terenom i nije više imalo smisla. Nikad nisam s njime o tome pričao, niti ću niti želim. To je vjerovatno jedini čovjek iz moje karijere s kojim ne želim razgovarati", istakao je Ibričić, koji je u dresu "zmajeva" odigrao 44 utakmice i postigao četiri gola.

S druge strane, o Papetu ne vrijedi trošiti riječi, dovoljno je napisati da je Sušić izabran za najboljeg fudbalera svih vremena u BiH i najbolji stranac u istoriji Pari sen Žermena. A i jedini je trener, odnosno selektor, koji je odveo "zmajeve" na veliko takmičenje - pomenuti Mundijal u Brazilu.

(MONDO)