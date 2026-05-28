Sergej Barbarez pred Sjevernu Makedoniju: Ideja je da svi "zmajevi" dobiju po poluvrijeme

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se medijima na današnjoj konferenciji za novinare uoči prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije.

"Zmajevi" se pripremaju za nastup na Svjetskom prvenstvu, a sutrašnji duel na stadionu "Koševo" biće jedna od posljednjih provjera pred odlazak na Mundijal.

Barbarez je na konferenciji govorio o zdravstvenom stanju reprezentativaca, posebno Harisa Tabakovića, Ivana Šunjića i kapitena Edina Džeke.

"Haris Tabaković je na dobrom putu da se oporavi, u vremenu koje je predviđeno. Najvjerovatnije će nam se pridružiti pred put", rekao je Barbarez, a prenio "SC Sport".

Selektor BiH potom se osvrnuo i na stanje Ivana Šunjića.

"Ivan Šunjić ima malu povredu prednjeg mišića na nozi, to je stvar koja zahtijeva pažnju i vrijeme, ali on će se vratiti za vikend i to bi trebalo da bude okej. Nije nikakva zabrinjavajuća situacija u vezi s njim".

Selektor "zmajeva" govorio je i o Edinu Džeki, koji je propustio posljednji trening.

"Edin je juče pauzirao, to je više mjera opreza. Ako neko ima neki mali problem, važno je spriječiti te stvari. Nema nikakvih novih stvari, neke stvari se poboljšavaju i nadamo se da ćemo do početka Mundijala svi biti zdravi", poručio je Barbarez.

Kada je u pitanju sama utakmica, Barbarez izuzetno cijeni selekciju Sjeverne Makedonije.

Istakao je da se radi o ozbiljnom protivniku s novim selektorom koji ovaj meč koristi kao pripremu za Ligu nacija, te da se prijateljske utakmice moraju prihvatiti kao veliki testovi karaktera.

"Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru s novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti".

Selektor BiH je naglasio i važnost defanzivne stabilnosti, dodavši da se ne može napadati svih 90 minuta i da ekipa crpi sigurnost iz situacija kada stoji nisko. Naglasio je da je istakao da je proces stvaranja tima bio zahtjevan, ali da je ostao dosljedan svojoj viziji iz 2024. godine.

Rasprodano "Koševo" za njega predstavlja ogromnu satisfakciju i rezultat poštenog rada, prenio je portal "Kliks".

"To je rezultat našeg rada, istinski radimo i dajemo sve od sebe. Put je važan i centar svih naših razmišljanja. Za mene sve znači pun stadion, pogovoro u Sarajevu, gdje nismo dugo igrali. Pravo se radujem tim momentima, jer smo i mi i navijači to zaslužili."

Komentarišući činjenicu da će bh. reprezentacija na Mundijalu najviše putovati, Barbarez ne traži alibije.

Ekipa će ranije otputovati kako bi imala deset dana za prilagođavanje vremenskoj zoni na istočnoj obali. Što se tiče termina utakmica po lokalnom američkom vremenu, selektor ističe da mu igranje oko podneva odgovara jer su treninzi uvijek planirani u 11 ili 12 sati, a glavni fokus ostaje na dobroj energiji.

Prelijepo je biti dio "zmajeva"





Fudbalski reprezentativac BiH Tarik Muharemović obratio se medijima na današnjoj konferenciji za novinare uoči prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije.

Defanzivac Sasuola je govorio o disciplini unutar ekipe, za koju je posebno pohvalio selektora Barbareza.

"Tu disciplinu sam osjetio prvi put kada sam bio tu, za to je zaslužan selektor i njegov stručni štab zajedno sa direktorom. Na kraju se sve isplatilo, disciplina ostaje i pored uspjeha, radimo dalje", rekao je Muharemović.

Osvrnuo se i na fotografiju sa treninga na kojoj je bio nasmijan zajedno sa Ermedinom Demirovićem, istakavši sjajnu atmosferu među "zmajevima"

"Dženis Burnić je promašio neki pas, pa smo mu se smijali. Stvarno je prelijepo sa ovim momcima, imamo odličnu komunikaciju i nadam se da će tako uvijek ostati", poručio je reprezentativac BiH.

Za kraj je komentarisao i mladog Ermina Mahmića, koji se nedavno priključio reprezentaciji BiH.

"Nakon dva-tri treninga se vidi da on ima kvalitet, vidi se kako prima lopte, dodaje i slično. To se prepoznaje. Kad se uigra sa nama, to će biti velika stvar. Nadam se da će samo raditi i da će nam pomoći", rekao je Muharemović, a prenio "SC Sport".

Prijateljska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije igra se u petak od 20.30 sati na stadionu "Asim Ferhatović Hase". Direktan prenos je na BHT 1.

Nakon Sjeverne Makedonije, "zmajevi" putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

